Trabzonspor: 3 - Gençlerbirliği: 1 maç özeti izle - Trabzonspor Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor evinde Ümit Özat'la yollarını ayıran ve teknik direktörlüğe Mesut Bakkal'ı getiren Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi.

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında Gençlerbirliği, Ahmet İlhan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda oldukça istekli bir görüntü sergileyen bordo-mavililer, 53. dakikada Olcay Şahan'ın attığı golle skoru eşitledi: 1-1. Bu golden sonra baskısını artıran Trabzonspor, 82'de oyuna dahil olan Rodallega'nın 2 dakika sonra bulduğu golle 2-1 öne geçti. 88. dakikada Burak Yılmaz'ın yerine oyuna giren Onazi, 1 dakika sonra durumu 3-1'e getiren golü kaydetti ve maçın sonucunu ilan etti. Öte yandan oyuna yine ikinci yarıda dahil olan 18 yaşındaki Abdulkadir Ömür, Olcay Şahan'ın attığı golde asisti yapan isim oldu.

Ligde ilk 3 haftada 4 puan toplayan Karadeniz ekibi, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından yeni bir sayfa açtı ve puanını 7'ye yükseltti. Lige kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği ise 1 puanda kaldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yeni transfer Jose Sosa'ya Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de görev verdi.

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ...

TRABZONSPOR: 3 - GENÇLERBİRLİĞİ: 1

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, İsmail Şencan

TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Mustafa Akbaş, Mas, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay Şahan (Dk. 82 Rodallega), Sosa, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz (Dk. 87 Onazi)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitevich, Uğur Çifçi, Issah, Khalili, Ahmet İlhan Özek, Milinkovic (Dk. 55 Guidileye), Manu (Dk. 55 Paraiba), Skuletic (Dk. 70 Muric)

GOLLER: Dk. 6 Ahmet İlhan Özek (Gençlerbirliği), Dk. 53 Olcay Şahan, Dk. 84 Rodallega, Dk. 90 Onazi (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Dk. 12 Kucka, Dk. 26 Uğur Demirok, Dk. 80 Okay Yokuşlu, Dk. 87 Mustafa Akbaş (Trabzonspor), Dk. 20 Manu, Dk. 21 Luccas Claro, Dk. 71 Paraiba, Dk. 73 Ahmet Oğuz, Dk. 75 Ahmet İlhan Özek, Dk. 82 Hopf, Dk. 85 Khalili (Gençlerbirliği)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

6. dakikada soldan Milinkovic'in yerden ortasında, ceza alanı içindeki Skuleticin şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak'ın çeldiği topu, önünde bulan Ahmet İlhan Özek, yakın mesafede filelere gönderdi: 0-1

19. dakikada Manuun ceza alanı sol çaprazından sert şutunda, savunmada Okay Yokuşlu'ya çarpan top direğin dibinden kornere çıktı.

23. dakikada Sosa'nın ceza alanı hemen gerisinden kullandığı serbest atışta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

29. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

53. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza alanı içinde topla buluşan Olcay Şahan, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

67. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında, sağ çaprazda Olcay Şahan'ın şutunda, kaleci Hopf tehlikeyi önledi.

74. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Kucka'nın kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.

77. dakikada Khalili'nin ceza alanı dışından yerden sert şutunda top direğin az farkla yanından auta gitti.

81. dakikada Uğur Çifçi'nin kullandığı serbest atışta, kaleci Onur Recep Kıvrak, topu kornere çeldi.

82. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına doğru hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün şutunda top üsten auta gitti.

84. dakikada Trabzonspor, 2 dakika önce oyuna giren Rodallega ile öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın sağdan ortasında, yakın mesafede Rodallega gelişine vuruşla meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 2-1

90. dakikada Trabzonspor, oyuna 3 dakika önce giren Onazi ile 3. golünü buldu. Sosa'nın pasında ceza alanına giren Onazi, kaleci Hopf'tan sıyrıldı. Bu sırada savunmada araya giren Ahmet Oğuz'un uzaklaştırmak istediği top Onazi'ye çarparak filelere gitti: 3-1

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Trabzonspor'da, yeni transfer Jose Sosa, ilk 11'de yer alarak ilk kez bordo-mavili takımın formasını giydi.

Teknik direktör Ersun Yanal, Trabzon'a gelerek dün resmi sözleşme imzalayan yeni transferlerden Jose Sosa'yı sahaya sürdü. Yeni transferlerden Slovak futbolcu Tomas Hubocan'ı yedek kulübesinde oturtan deneyimli teknik adam, Volkan Şen'i ise maç kadrosuna almadı.

En son Beşiktaş formasıyla 2015-2016 sezonun 34. haftasındaki Konyaspor'a karşı mücadele eden Jose Sosa, 480 gün sonra Süper Lig'de görev yaptı. Trabzonspor taraftarları, maç öncesi Arjantinli oyuncuyu tribünlere çağırıp alkışlayarak sevgi gösterilerinde bulundu. Ligin 2. haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan ve tedavisi tamamlanan Burak Yılmaz da Gençlerbirliği maçının 11'inde yer bulan bir başka oyuncu oldu.

DURİCA'NIN YERİNE MUSTAFA AKBAŞ

Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Jan Durica'nın yokluğunda yeni transfer Hubocan'a görev vermezken Mustafa Akbaş'ı oynattı. En son bordo-mavili takım forması altında geçen sezon ligin 25. haftasındaki Galatasaray maçında oynayan Mustafa Akbaş, 176 gün sonra sahaya çıktı.

GÖZTEPE KADROSUNDAN 3 DEĞİŞİKLİK

Yanal, ligin 3. haftasında 3-2 mağlup oldukları Göztepe maçı kadrosuna göre 3 oyuncu değişikliğine gitti. Deneyimli teknik adam, Durica'nın yerine Mustafa Akbaş'ı, Bongonda'nın yerine yeni transfer Sosa'yı, Rodallega'nın yerine de sakatlıktan dönen Burak Yılmaz'a forma verdi.

Trabzonspor'da menisküs ameliyatı nedeniyle ligin ilk 3 haftası forma giyemeyen Kolombiyalı oyuncu Fabian Castillo da maç kadrosunda yer aldı.

TARAFTAR DESTEĞİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Gençlerbirliği karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren bordo mavili taraftarlar, tribünlerin büyük bir kısmını doldurarak takımlarına destek oldu.

MESUT BAKKAL'IN İLK MAÇI

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat'ın yerine göreve başlayan Mesut Bakkal, bu sezon ilk kez takımının başında sahaya çıktı. Başkent ekibinde 4. kez göreve getirilen Bakkal, bir dönem yardımcılığını yaptığı Ersun Yanal'a karşı yeni dönemindeki ilk sınavını verdi.

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Rantie, Murat Duruer ve sakatlığı bulunan Aleksander Scekic, bordo-mavili takım karşısında görev alamadı.

Trabzonspor'un haberleşme ortaklarından Turkcell, Gençlerbirliği maçı öncesi yıldız golcü Burak Yılmaz'a özel bir telefon numarası hediye etti. 0561 ile başlayan ve 17 17 ile sona eren telefon numarası maç öncesinde Burak Yılmaz'a takdim edildi.

Trabzonspor Gençlerbirliği CANLI ANLATIM Trabzonspor Gençlerbirliği CANLI

canlı anlatım

trabzonspor

gençlerbirliği