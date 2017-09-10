Trabzonspor Gençlerbirliği CANLI ANLATIM Trabzonspor Gençlerbirliği CANLI

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 80. kez karşı karşıya geliyor...

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma bugün saat 17.00'de Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

MESUT BAKKAL'IN YANAL'A ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Trabzon, bugün konuk edeceği Gençlerbirliği’ne geride kalan 79 maçta 44 galibiyet, 21 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Bordo-Mavili ekibin 151 golüne Başkent temsilcisi 73 golle yanıt verdi. Gençlerbirliği'nin başına geçen Mesut Bakkal’ın Ersun Yanal’a karşı 5-4'lük üstünlüğü bulunuyor.

CASTILLO DIŞINDA EKSİK YOK

Ev sahibi Trabzonspor'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Castillo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Gençlerbirliği'nde ise Skuletic'in sakatlığı sürüyor. Murat Duruer ve Tokelo Rantie'nin de kırmızı kart cezaları bu maçta oynamalarına engel olacak.

SOSA, HUBOCAN VE VOLKAN ŞEN MAÇ KADROSUNDA

Trabzonspor'un yeni transferleri Volkan Şen, Jose Sosa ve Tomas Hubocan, hazır olmalarına rağmen bugün ilk 11'de yer almayacaklar. Üç isim de 21 kişilik maç kadrosunda Ersun Yanal'ın görev vermesini bekleyecek.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Durica, Uğur, Mas, Okay, Kucka, Bongonda, Yusuf, Olcay, Burak

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet, Claro, Politsevich, Uğur, Issah, Khalili, Manu, Milinkovic, İlhan, Muriqi

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