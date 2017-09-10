Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 1 Maç Özeti - Galatasaray - Antalya maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'e yeni transferleriyle lige harika bir başlangıç yapan ve 3 maçta 9 puan toplayan Galatasaray, 4. haftada konuk olduğu Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-Kırmızılı ekip, mücadelenin 34. dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı golle 1-0 öne geçti. Fransız yıldız, bu sezon 4. maçında 5. golüne imza attı. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, Uruguaylı kaleci Muslera kritik bir kurtarışa imza attı.

Maçın 82. dakikasında Antalyaspor, hafta içi takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Samuel Eto'o'nun attığı golle skoru eşitledi ve mücadele 1-1 sona erdi. Kamerunlu golcü Galatasaray'a karşı kariyerinde 5. golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray 10 puana, Antalyaspor ise 3 puana yükseldi.

Ligde 4. haftayı averajla Galatasaray lider kapattı.

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ANTALYASPOR: 1 - GALATASARAY: 1

STAT: Antalya

HAKEMLER: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan, Celustka (Dk. 89 Salih Dursun), Djourou, Diego, Sakıb Aytaç, Yekta Kurtuluş, Charles, Danilo (Dk. 67 Emre Güral), Maicon, El Kabir (Dk. 53 Aydın Karabulut), Etoo

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz (Dk. 63 Denayer), Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Ndiaye (Dk. 62 Selçuk İnan), Belhanda (Dk. 88 Feghouli), Rodrigues, Gomis

GOLLER: Dk. 34 Gomis (Galatasaray), Dk. 82 Etoo (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 69 Linnes (Galatasaray), Dk. 90 Salih Dursun (Antalyaspor)

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İLK YARIDAN POZİSYONLAR

5. dakikada kazanılan serbest vuruşu hızlı kullanan Yekta Kurtuluş'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada Eto'o'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan El Kabir'in Gomisten sıyrılarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

29. dakikada Celustka'nın sağ kanattan ortasında, ön direkte topla buluşan Maicon'un vuruşu sonrası meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesiyle oyun alanına döndü. Defanstan seken topu tekrar önünde bulan Maicon'un şutunda, top yandan auta gitti.

34. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Belhanda'nın uzun pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Rodrigues'in yerden ortasında, ön direkte topla buluşan Gomisin dokunuşuyla meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

59. dakikada sol kanattan Maicon'un verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Eto'o'nun üç Galatasaraylı oyuncunun savunmasına karşın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

79. dakikada Emre Güral'ın sağ kanattan ortasında, arka direkte topla buluşan Maiconun kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

81. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Güral'ın yerden sert şutunda, kaleci Muslera uzanarak son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Aydın Karabulut'la Charles'ın paslaşarak kullandığı kornerde, Charles'ın sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Eto'o'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 1-1

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da başlangıç kadrosu yine değişmedi. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ligin ilk 3 haftasındaki Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında olduğu gibi Antalyaspor karşısına da yine aynı 11'le takımını sahaya çıkardı. Sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'i, Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Rodrigues, Ndiaye, Belhanda ve Gomis şeklinde oldu.



ANTALYASPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Çalımbay, Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de çıkan ve bir gol atan Samir Nasri'yi, sakatlığı nedeniyle kadroya almadı. Nasri'nin yerine Danilo'yu oynatan Çalımbay ayrıca, kaleci Boffin'in yerine Ferhat Kaplan'a, Aydın Karabulut'un yerine El Kabir'e, Salih Dursun'un yerine de Yekta Kurtuluş'a ilk 11'de yer verdi.



TRİBÜNLER DOLDU

Antalyaspor-Galatasaray müsabakasına futbolseverlerin ilgisi yüksek oldu. Ligin ilk üç haftasında 9 puan toplayan Galatasaray ile oynanmasının yanı sıra Antalyaspor'un Jeremy Menez, Samir Nasri gibi transferleri taraftarları stada çekti ve Antalya Stadı'nın tribünlerinde boş yer kalmadı. Antalyaspor Kulübünün bu maç öncesi taraftarları maça davet için bilboardlara astığı reklamlar da karşılığını buldu.



ETO'O'YA ÖZEL İLGİ

Ev sahibi ekibin taraftarları, hafta içi yaptığı açıklamalarda takımdan ayrılmak istediğini söyleyen oyuncuları Samuel Eto'o'ya özel ilgi gösterdi. Taraftarlar, Eto'o'ya destek vermek için tezahüratlar yapıp, yıldız oyuncuya "üçlü" çektirdi.



KONUK EKİBİN TARAFTARI TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaray taraftarları, Antalya Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı. Statta kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alan yaklaşık 500 kişilik konuk ekip taraftarı, takımlarına destek verdi.



KADRO ANONSUNDA OZAN TUFAN HATASI

Karşılaşma öncesinde takım kadrolarının anonsu sırasında, Fenerbahçe'nin orta saha futbolcusu Ozan Tufan'ın adı, Antalyaspor kadrosu içinde anons edildi. Maç kadrolarının anonsunu yapan görevli, Antalyaspor'un yedek kadrosunun açıklandığı esnada kaleci Ozan Evrim Özenç'in yerine, Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın ismini söyledi. Taraftarlar yapılan anonsu şaşkınlıkla karşıladı.

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