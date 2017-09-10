Antalyaspor - Galatasaray canlı izle - Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turunda Östersunds'a elendikten sonra yeni transferleriyle lige harika bir başlangıç yapan ve 3 maçta 9 puan toplayan lider Galatasaray, Jeremy Menez, Samir Nasri, William Vainqueur transferleriyle ses getiren Antalyaspor'a konuk oluyor.

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ANTALYASPOR - GALATASARAY

ANTALYASPOR: Ferhat, Celutska, Djouou, Diego Angelo, Sakıb, Yekta, Charles, Maicon, Danilo, El Kabir, Eto'o

YEDEKLER: Boffin, Ozan, Chico, Nazım, Salih, Musa, Harun, Vainqueur, Aydın, Emre

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Tolga, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Gomis

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

SAAT: 20:00

STAT: Antalya

HAKEM: Halis Özkahya

YAYIN: BeIN SPORTS 1

SAKATLAR: Zeki, Sandro (Antalya)

SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU

Yenilediği kadrosuyla sezona etkili bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçını kazanan Galatasaray, Antalya deplasmanından da 3 puanla ayrılarak 4'te 4 yapmaya çalışacak. Ligde Kayserispor'u 4-1, Osmanlıspor'u 3-1 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen sarı-kırmızılı ekip 9 puanla zirvede yer alıyor.

Sezonun ilk haftasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Antalyaspor ise daha sonra Teleset Mobilya Akhisarspor ile 2-2, Evkur Yeni Malatyaspor ile de 1-1 berabere kaldı. Akdeniz ekibi 2 puanla 15. sırada bulunuyor.

SOFIANE FEGHOULI HAZIR!

Sakatlık problemini tamamen atlatan yeni transfer Sofiane Feghouli, görev verilmesi durumunda Antalya karşısında forma giyebilecek. Ancak kazanan takımı bozmak istemeyen Tudor’un, Cezayirli yıldıza ilk 11’de şans vermesi beklenmiyor. Genç antrenör, 28 yaşındaki kanat oyuncusuna ikinci yarıda şans vermeyi planlıyor.

IGOR TUDOR Rakibimiz kriz yaşıyor. Bunu fırsata çevirmeliyiz. ilk yarıda gol bulup işi erken bitirin.

TUDOR'DAN FUTBOLCULARA!

Eto’o ve Nasri şoklarıyla sarsılan Antalya’ya bir darbe daha indirmeyi planlayan Galatasaray’ın hocası Tudor, “Krizi fırsata çevirip ilk yarıda atacağımız gollerle işi bitirelim” uyarısı yaptı.

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre zorlu deplasman yolculuğu öncesinde Florya’da öğrencileriyle toplantı yapan Teknik direktör igor Tudor galibiyet serisinin devam ettirilmesini istedi. Tudor, “Lige çok iyi bir başlangıç yaptık. Şimdi bunu devam ettirme zamanı... Sizden aynı istek ve iştahla mücadele etmenizi bekliyorum. Havamızı bozmayalım, kazanalım” dedi.

ANTALYA KAYNIYOR!

Rakiplerinin 3 haftada 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldığını ve Eto’o ile Nasri krizi yaşadığını hatırlatan Tudor’un, “Rakibimiz kriz yaşıyor. Bunu fırsata çevirmeliyiz. ilk yarıda gol bulup işi erken bitirin” sözleriyle oyuna baskılı başlama talimatı verdi. Antalya’da Nasri’nin kendisinden çok para almasını sorun eden Eto’o takımdan ayrılmak istediğini açıklamış, hafif sakatlığını bahane eden Nasri ise önceki gün idmanı erken bitirmek isteyince teknik direktör Rıza Çalımbay’la ufak bir gerilim yaşamıştı.

ANTALYASPOR'A KARŞI ZORLANIYOR!

Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 19 maçtan 12'sinde puan almayı başardı. İki takım arasındaki son 19 lig maçında Galatasaray 7, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 8 maç da berabere sonuçlandı.

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LİGDE 43. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor lig tarihinde 43. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 42 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların attığı 80 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 43 gol kaydetti. Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde 3-1, deplasmanda da 3-2'lik skorlarla kazandı.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 21 maç yaptı. Antalya'daki maçlarda Galatasaray 13, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 5 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip deplasmanda Antalyaspor'a 41 gol atarken, kalesinde ise 20 gol gördü.

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