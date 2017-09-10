Kasımpaşa ile Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Lige galibiyetle başlayan Kasımpaşa, bu maçtan iyi sonuçla ayrılarak 3 puanı cebine koymak istiyor. Peki, Kasımpaşa - Malatyaspor maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

KASIMPAŞA - MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında ligin yeni ekibi Malatyaspor'u evinde konuk edecek. Kasımpaşa - Malatyaspor maçı 11 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Yiğit Arslan olacak.

KASIMPAŞA, GALİBİYETLE BAŞLADI

Lige deplasmanda 3-1'lik Aytemiz Alanyaspor galibiyetle başlayan lacivert-beyazlılar, ardından sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, milli maçlar nedeniyle lige verilen ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında galip gelerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Ligde geride kalan 3 hafta sonunda Kasımpaşa ile aynı puanda (4) bulunan Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor ise deplasmanda ilk puanını almayı istiyor.

MALATYASPOR LİGDE DEPLASMANDA KAZANAMADI

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği lige sahasında 3-1lik Osmanlıspor galibiyetiyle başlayan sarı-siyahlılar, ardından deplasmanda Demir Grup Sivasspora 2-0 yenildi. Malatya temsilcisi, milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada ise sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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