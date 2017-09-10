Konyaspor'da Ali Çamdalı kadro dışı kaldı

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Konyaspor'da kaptan Ali Çamdalı, kadro dışı bırakıldı!

Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Teknik heyetin talebi üzerine Yönetim Kurulumuz toplanmış ve oyuncumuz Ali Çamdalı kadro dışı bırakılmıştır.''

Almanya'da Mönchengladbach ve Leverkusen altyapılarında forma giyen Ali Çamdalı, ülkemize 2007 yılında gelmişti. 33 yaşındaki futbolcu, Kayserispor'dan sonra Kayseri Erciyesspor, Kocaelispor ve Orduspor'da forma giymişti. Ali Çamdalı, 2013 yılında transfer olduğu Atiker Konyaspor'da kaptanlığa kadar yükselmiş ve 159 maçta forma giymişti. Tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda 9 gol 9 asistlik performans sergilemişti.

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