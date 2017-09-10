Inter: 2 - SPAL: 0 | MAÇ SONUCU

Luciano Spalletti'yle birlikte sezona iyi bir başlangıç yapan ve Fiorentina ile Roma maçlarından 6 puan toplayan Inter, ligin yeni ekiplerinden SPAL'ı ağırladı.

Mavi-siyahlılar, mücadeleyi Mauro Icardi ve Ivan Perisic'in golleriyle 2-0 kazanmayı başardı. Inter bu sezon 3 maçta rakiplerine 8 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gole izin verdi.

Milano ekibi, bu sonuçla puanını 9'a yükselterek lider Juventus'u takibini sürdürdü. İlk iki maçta mağlubiyeti bulunmayan SPAL ise ilk kez sahadan yenik ayrılarak haftayı 4 puanda kapadı.

Serie A'da günün diğer sonuçları şöyle;

Atalanta: 2 - Sassuolo: 1

Cagliari: 1 - Crotone: 0

Udinese: 1 - Genoa: 0

Hellas Verona: 0 - Fiorentina: 5





Inter

SPAL

Serie A