Osmanlıspor: 0 - Göztepe: 2 | MAÇ SONUCU

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Süper Lig'in 4. haftasında Osmanlıspor, Göztepe'yi konuk etti.



İzmir ekibi 25. dakikada Tayfur Bingöl'ün golüyle 1-0 öne geçti. Adis Jahovic'in 45. dakikada penaltıdan attığı golle skor 2-0 olurken ilk yarı bu skorla sona erdi.



Mücadelenin ikinci yarısında başka gol olmadı ve Göztepe, Osmanlıspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı.







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