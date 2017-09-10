Fernando Muslera, Samuel Eto'o'yu geçen sezon olduğu gibi bu sezon da çalımladı!

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Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Antalyasporlu Samuel Eto'o'yu klas bir hareketle çalımladı. İşte Antalyaspor - Galatasaray maçındaki o anlar ve Twitter'da yazılan yorumlar: