Bülent Uygun: Varsa bir suç, o zaten bendedir

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Göztepe mağlubiyetine ilişkin, "Varsa bir suç o zaten bendedir. Onlar iyi işler yapabileceğini, bu takımı güzel yerlere getirebileceğini gösterdiler" dedi.
Osmanlıspor, Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Uygun, maçın geneline bakıldığında ilk 10 dakikada kaçırdıkları 3 gol pozisyonu ve akabinde yedikleri gol ile istemedikleri sonucu elde ettiklerini belirterek, "Akabinde de olmayan bir penaltı ki topa dokunuyor ama sonucunda penaltı ile 2-0 geri düşüyoruz. Direkten dönen toplarımız, çizgiden girmeyen topumuzun olduğu bir ortamda kazanma adına futbolcularımız sahadaydı" diye konuştu.
"BİRAZ ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"
Uygun, "Varsa bir suç o zaten bendedir. Onlar iyi işler yapabileceğini, bu takımı güzel yerlere getirebileceğini gösterdiler. Belki sonuç anlamında şu an almadık. Yeni gelen arkadaşların durumu, sakatların durumu ile birlikte açıkçası çok zor bir süreçten geçtik. Uzun zamandan beri takım üzerinde oluşan entropi ister istemez performans anlamında da belki etkiliyor ama önümüzdeki sürecin içerisindeki aldığımız galibiyetler bizi daha iyi yerlere getirecektir. Biraz zamana ihtiyacımız var. O zaman da Osmanlıspor'un başarısını getirecek diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
TAMER TUNA: SENEYE DE SÜPER LİG'DE OLAN BİR GÖZTEPE HEDEFİMİZ VAR
Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Osmanlıspor'un çok fazla sayıdaki ofansif oyuncu ile maça başlayacaklarını bildiklerini söyledi. Bir anda oyun karakterleriyle ilgili alakalı artıların öne çıkmaya başladığını dile getiren Tuna, "Çünkü 5 ofansif oyuncuya karşı o takım savunmasını yaparsak hem çıkışlarımız da hem de kazandığımız ikinci toplardan sonra atağa çıktığımızda çok açık alan bulacağımızı düşünüyorduk. Onlar ortaya çıktı" diye konuştu.
Tuna, hızlı ataklarda çok fazla uzun top kullandıklarını belirterek, "Bunları hep atağa çıkarken ve isabetli şekilde kullandık. Bunlarda çok önemli isabetler sağladık. Kayseri'de yaşadığımız mağlubiyette en büyük zaafımız buydu. Bunu artıya götürdük. Takımım övgüyü çok hak ediyor" şeklinde konuştu.
"GÖZTEPE'NİN SÜPER LİG'DE KALICILIĞINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"
Göztepe'nin ayaklarının yere bağlam batığını ve basmaya da devam edeceğini vurgulayan Tuna, "Seneye de Süper Lig'de olan bir Göztepe hedefimiz var. Biz bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Potansiyeli yüksek bir taraftarı ve her zaman onu hissettiren bir oyuncu grubu var. Biz bunları bütünleştirip, bu parçalardan Göztepe'nin kalıcılığını sağlamak istiyoruz. Göztepe'nin hak ettiği, Süper Lig'de her zaman kalıcı olan bir takım olarak devam etmektir" değerlendirmesinde bulundu
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