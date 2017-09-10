Bafetimbi Gomis kaç gol attı? - Galatasaray'da Gomis durdurulamıyor

Galatasaray, 4. hafta maçında Antalyaspor'a konuk oldu. Karşılaşma, 1-1 sona ererken; Sarı Kırmızılılar'a 1 puanı getiren Batefimbi Gomis, gollerine devam etti.
Antalyaspor maçının 34.dakikasında ağları havalandıran golcü futbolcu, 4 maçta 5 gole ulaştı.
Kayserispor maçında 2 gol atan Gomis, Osmanlıspor ve Sivasspor maçlarında ise 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
"KAZANMAK İSTEDİYSEK DE KAZANAMADIK"
Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendiren Batefimbi Gomis, "Kazanmak istediysek de kazanamadık. 1-1 berabere kaldık. 2. yarıda Antalyaspor'un isteğiyle beraber Samuel Eto'o'nun golü geldi ve 1 puanda kaldık. Yenilmezlik serisini devam ettirmek isterdik; ama olmadı burada kaldı." dedi.
"Milli takım arasının ardından böyle oynamak kolay değildi." diyen Gomis, "Bir çok oyuncu milli takıma gitti. Bunun dönüşünde burada oynamak kolay olmadı. Antalyaspor geçen sene ligi 5. bitirdi. Yine de beraberliği elde ettik ve ilerisi için olumlu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Maç sonrası formasını isteyen küçük bir çocuğun yanına gidip formasını vermesiyle ilgili olarak ise Fransız oyuncu, "Ben de onun geçtiği yollardan geçtim. Ne hissettiğini anlıyorum. Bu nedenden dolayı müdahele ettim: bu ona karşı güzel bir jestti." diye konuştu.
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