Igor Tudor, Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı

Zor hava şartlarında alınan 1 puanın kötü olmadığına dikkat çeken Tudor’un açıklamaları şu şekilde:

“Oynadığımız oyuna 1 puan iyi diye düşünüyorum. Böyle maçlar öncesinde milli takım dönüşleri zor olur, bizi iyi etkilemedi bu dönüş. Zor bir maç olacağını belli etti maç aslında. Bu tip maçlarda elinizde olsa 5 tane değişiklik yaparsanız ilk yarıdan sonra” Ana oyuncularımız, tempoyu ayarlayan oyuncularımızı bugün gününde değildi. Bunun sebebi milli takım arası. Bu tip şeyler olabiliyor. Kolay bir maç değildi. Bir 1 puan aldık. Yapmamız gereken önümüzdeki maça odaklanmak olacaktır.”

“NDİAYE’Yİ YORGUN GÖRDÜĞÜM İÇİN ÇIKARDIM”

“Maçtan önce söyledim, her zaman söylüyorum; milli takım dönüşleri kolay olmaz. Birçok oyuncumuz, bize bu tempoyu katan oyuncularımızın birçoğu milli takıma gitti. Bazıları seyahat yapıyor, bazıları oynuyor, bazıları oynamıyor, bazıları iyi antrenman yapıyor, bazıları yapamıyor. Bu tip dönüşler zor olur. Antalyaspor deplasmanı zaten kendi içinde zor bir deplasman. Nem, hava şartları bir araya geldi. Ne olursa olsun, 1 puanın kötü olmadığını düşünüyorum. Önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Ndiaye’yi yorgun gördüm. Selçuk İnan bizim çok önemli bir oyuncu ve sezon sonuna kadar da öyle olmaya devam edecek.”