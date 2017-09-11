Rıdvan Dilmen: Tudor oyunu okuyamadı

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"Antalyaspor oyunu kendi sahasında çok fazla kabullendi. Skor ile de ilgili tabi ki. Antalyaspor da fena bir takım değil. 1-0’ın verdiği bir dezavantajla oynuyorlar. Sakat oyuncuları var. Nasri ve Deniz de oynayamıyor. Antalya kolay bir deplasman değil. Geçen seneyi iyi bitirdiler. Fiziği ve iklimi ile bunu söyleyebiliriz."