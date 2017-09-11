Enes Ünal'ın attığı gol

İspanya La Liga 3. hafta mücadelesinde Villarreal, Real Betis'i 3-1 mağlup etti.

El Madrigal'de oynanan mücadelenin 11. dakikasında deplasman ekibi Sergio Leon ile 1-0 öne geçti.

Villarreal'in bu gole cevabı 32. dakikada Carlos Bacca'dan geldi.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

61. dakikada Samu Castillejo, Villarreal'i 2-1 öne geçirdi.

Maçın son golü milli oyuncu Enes Ünal'dan geldi. Enes, maçın 77. dakikasında skoru 3-1'e getirerek mücadelenin skorunu tayin etti.

Bu sonuçla Villarreal bu sezonki ilk puanlarını kazanırken, Real Betis de 3 puanda kaldı.

Öte yandan bir diğer milli oyuncumuz Emre Mor, Celta Vigo'nun Deportivo Alaves'i 1-0 mağlup ettiği maçta 88. dakikada oyuna girdi.

Enes Ünal