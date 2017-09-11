Ali Şafak Öztürk'ten Eto'o ve Nasri açıklaması

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, alınan 1 puandan ziyade oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi. Başkan Öztürk, son dönemde yaşanan Eto'o ve Nasri krizlerine de değindi.
"Takım olduğumuzu gösterdik"
Galatasaray karşısında alınan puandan ziyade oynanan oyundan dolayı memnun olduğunu ifade eden Öztürk, "Takım olduğumuzu gösterdik. Bütün futbolcular burada gerçekten Galatasaray'ın kalitesi tartışılmaz, yaptığı transferler ortada ama Antalyaspor söylenen, yaşanan krizlere rağmen, bu kadar sakata rağmen ve bunun dışında da iyi olmayan bir başlangıca rağmen gördüğünüz gibi. Sonuçtan çok benim istediğim buydu" dedi.
Eto'o ve Nasri hakkında
Kendisine sorulan Eto'o ve Nasri sorusuna "Krizler ve konuları idare etmek asıp kesmekle olmuyor' diye cevap veren Öztürk, şöyle konuştu:
"İletişimle, bazen bekleyerek, bazen kalbini kırarak onarabilecek şekilde oluyor. Antalyaspor kesinlikle Eto'o ile güzel. Eto'o da Antalyspor ile güzel. Biz kaptanımızı seviyoruz, en iyi şekilde de yaptığını düşünüyoruz.
Nasri gerçekten sakattı. O kadar çok oynamak istiyordu ki, maçtan önce konuştuğumuzda çok üzgün olduğunu söyledi" dedi.
Nasri krizinin büyütülmemesi gerektiğini de söyleyen Öztürk, "Bunlar çok normal. Büyütülmemesi gereken şeyler. Önemli olan bu sahada ne olduğudur. Bugün gösterdiler ne olduğunu. Bu işte eksik olan krizlerin yaşandığı, kötü başlayan Antalyaspor bu. Biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" diye konuştu.
"Sahadan dolayı sıkıntı çekiyoruz"
Saha zeminiyle ilgili sorulan soruya ise Öztürk, "Antalya iklim şartları olarak çok kolay bir yer değil. Çok problemler vardı biz bu zemini aldığımız zaman. Şu anda gördüğünüz düzelmiş hali biraz. Gerek stadın yuvarlak yapısı itibariyle Antalyaspor'un stadı Türkiye'de tek. Biraz bunun sıkıntısını çekiyoruz, yeterince güneş alamıyor ve iklim şartlarındaki sıcaklıktan dolayı ciddi şekilde etkileniyoruz" ifadelerini kullandı.
"Ben şahsen izlerken keyif alıyorum"
Yabancı oyuncu transfer sınırlamasıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Öztürk, yapılan Nasri ve Menez transferleriyle dünyanın farklı noktalarından Antalyaspor maçlarının izlendiğine dikkat çekerek, "Baktığınızda çıkan yeteneklere, Enes, Cengiz'dir bunlar hala çıkabiliyorlar aslında. Bence suçun ana nedenine biraz daha derine inerek bakmak lazım. Eğer Avrupa Birliği ülkelerindeki liglerde yabancı sınırlandırması yoksa bir bildikleri vardır. Milli takım seviyeleri de yüksek. Büyük takımlar ve biz de yatırım yaptık. Ben şahsen maçları izlerken keyif alıyorum" sözlerini sarf etti.
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