Cenk Ergün: Bu şartlarda kaybedebilirdik

Milli takımdan dönen futbolcularda ciddi bir yorgunluk olduğuna değinen Ergün, "Tabii ki bunların mazeret olmaması lazım ama bunlardan dolayı sahada bizi biz yapan özelliklerimizi gösteremedik. Agresif oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Böyle olunca da şanslar eşitlenmiş oldu. Öne geçmenin avantajının ardından geri yaslanınca otomatik olarak çok fazla pozisyon vermememize rağmen gole davetiye çıkardık. Bu şartlarda kaybedebilirdik. Onun için almış olduğumuz bir puan lig maratonunda bize artı olarak kalacaktır" diye konuştu.
"KASIMPAŞA MAÇINI KAZANACAĞIZ"
'Gelecek adına nasıl bir Galatasaray öngörüyorsunuz, hedefler nelerdir?' sorusuna Cenk Ergün, "Ligin 3 maçında göstermiş olduğumuz tempolu arzulu ve istekli ve başarılı oyunumuzu göstermek zorundayız. Bu olmadığı vakit galibiyetten uzaklaşıyoruz. Bizim üzerimize düşen bu hafta iyi hazırlanmak içeride oynayacağımız Kasımpaşa maçına yine aynı arzu ve istekle coşkulu şekilde çıkmak olacaktır. Milli maç arasına kadar 3 maçımız var. Bu üç maçta yine amacımız kazanmak. Bu arada hem mental hem de fiziksel olarak oyuncularımızın daha az hasarla dönmesini beklemek olacaktır" cevabını verdi.
"SERDAR AZİZ'İN NEFES SORUNU OLDU"
Serdar Aziz'in maçtan erken çıkmasını da değerlendiren Ergün, "Serdar Aziz'in burnundan bir sorunu olmamasına rağmen, kırık olması sebebiyle de havadan ve nem de nefes alamıyorum diye sağlık ekibine söyleyip oyundan çıktı. Sonuçta bunlara da uyum sağlamamız gerekir. Futbolun içinde olan şeyler, sıcak nem, yeri gelecek soğuk hava. Bizim doğal olarak puan kayıplarını minimize etmemiz gerekir. Takımımıza güveniyoruz. Feghouli, kısa süre oynamasına rağmen ne kadar etkili olabileceğini gelecek adına gösterdi. Teknik heyetimiz çalışmalarını yapacaktır. Linnes'in maçın sonuna doğru sıkıntısı olmuştu. Ama oyuna devam etti. Yarın durumu belli olacaktır. Tam takım olarak hazırlanıp yine Kasımpaşa maçından galibiyet hedefliyoruz" dedi.
"ZEMİNE ELEŞTİRİ SON DAKİKAYA BIRAKMAMALIYIZ"
Sahanın zemini hakkında düşüncesi sorulan Ergün, "Ülkemiz genelinde ağustos ve eylül ayı başlarında çimlerdeki zafiyet şuanda hat safhaya çıkmış durumda. Özellikle yeni stadyumlarda tamamen üstünün kapalı olması güneşlenmedeki yaşanan problem, hava almadaki yaşanan sıkıntılar genel olarak lige yansımaya başladı. Sonuçta bunlar futbolun doğasında olan şeyler. Son pozisyona kadar bırakmamamız lazım" değerlendirmesini yaptı.
- cenk ergün
- galatasaray
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