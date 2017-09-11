Antalyaspor-Galatasaray maçı yazar yorumları

HOCA VE YILDIZ KONTENJANI

SERDAR ALİ ÇELİKLER

Antalya ligin en zor deplasmanlarından. Hele ki bu nemli mevsimde. Hele ki bu kadar hücum yatırımının karşılığı henüz alınmamışken Rıza Çalımbay’ın sert ve rahat bırakmayan futbol anlayışı ile. G.Saray etkileyici başlangıcının ardından dün bu zor deplasmanda sürpriz sayılmayacak bir sonuç aldı. Maça bakacak olursak; Antalya ileride baskı ile başladı ve Sarı-Kırmızılılar’ın ani driplingli çıkışlarını engelledi.

Dolayısıyla hücum alanına bir türlü çok adamla yerleşemediler ve istedikleri üretkenliği sağlayamadılar. Bu tür maçlarda takım oyun olarak kilitlendiğinde ‘yıldız’ dediğimiz oyuncuların devreye girmesi gerekir. Muslera ve Maicon bu işi üstlendiler ve gereğini yaptılar. Ama G.Saray’ın Belhanda’yı tartışması lazım. Acaba bu oyuncu 8 milyon Euro bonservis ödenecek, yılda da 3.5 milyon Euro’dan fazla ücret alacak bir oyuncu mu?

Bu kesin olarak tartışılması gereken bir sorudur çünkü ne “üretimhane” bölümünde yer alabiliyor ne “engellemehane” bölümünde.

Yine de oyun üstünlüğü Antalya’da iken ligimizde Burak Yılmaz dışında kimsede göremediğimiz şahane bir ön direk koşusu ile Gomis golünü attı.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: Bana göre Selçuk’u almak “pas yapalım” mantığı açısından doğru olsa da Ndiaye yerine Belhanda çıkmalıydı.

Ligde 0-0’ı iyi oynayan ama 1-0 öne geçince adeta canavarlaşan takım olan G.Saray, klasiğinin dışına çıktı. 2. yarıda tamamen defansa gömüldüler. Tudor belli ki “Düşük tempoda kalalım, 1-0’ı savunalım” demişti. 80’e kadar da getirdiler. Ev sahibi tempoyu da artıramıyordu ama kaliteli oyunculara sahip bir rakibiniz varken arada sırada ön alanda topu tutabilmek gerekir. Bana göre Selçuk’u almak “pas yapalım” mantığı açısından doğru olsa da Ndiaye yerine Belhanda çıkmalıydı. Çünkü Badou topla çıkabilen tek oyuncu. Değişiklik tercihleri çok önemli değil ama Tudor’un şunu görmesi lazım; G.Saray bekleyecek bir takım değil.

82’de gol yenildikten sonra dahi net 1.5 pozisyon bulunabiliyorsa G.Saray’ın hücum etkinliğini hiçbir zaman sıfıra indirgememesi gerek. Ben G.Saray’ın bir daha bu kadar edilgen olacağını düşünmüyorum. Evet, şampiyonluk yolunda kazanılan maçların yüzde 70’ini takım kazanır. Yüzde 15’ini sıkışıldığı dönemlerde hoca kazanır ki G.Saray bu kontenjanını kullanabilecek mi, tartışılır.

Geri kalan yüzde 5’i hakemle kazanırsınız ama son yüzde 10’unu ‘yıldız’ ile kazanmanız gerekir. Bu kadar iyi transfere rağmen Gomis dışında taşın altına elini sokacak bitirici oyuncu da lazım.

Antalyaspor’u beğenmedim. Futbolları geçen seneden geride. Nasri krizi de çözülmeli, Menez de artık takıma katılmalı.

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FERNANDO

Takımın en önemli ismiydi. Diri kaldı, 1 puanın en önemli mimarlarındandı.

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BELHANDA

Hakkında ciddi soru işaretlerim var ve artıyor.

TARZIN DEĞİŞİNCE

HALİL ÖZER

İlk üç haftaya bakınca insan çok şey bekliyor.

Ama ortada hiçbir şey olmayınca dolayısıyla hayal kırıklığı oluyor.

Tabii ki şaşırmamak mümkün değil.

İlk üç hafta her topa ‘apaçiler, komançiler’ gibi saldıran Galatasaray’ın bir anda böyle bir kuzuya dönmesinin nedenleri ne olabilir?

Öncelikle Galatasaray bu sezon ilk kez orta alansız oynadı.

Belhanda, Fernando, Tolga, Ndiaye yapması gereken hiçbir şeyi yapmadı. Ne baskı yapabildiler, ne rakibi zorladılar, ne topu karşılayabildiler, ne pas trafiğini yapabildiler, ne de rakiplerinin ikinci yarıda kurduğu baskıda arkadaşlarına yardım edebildiler. Yenilen golde iyi bakarsanız bütün suç orta alan oyuncularının, net olarak suçları var. Antalya halı saha organizasyonu gibi bir kornerden golü o kadar rahat attı ki, büyük bir takım asla bu golü yemez.

Yani hücumda da yoktular, savunmada da. Elinde Gomis gibi bir ustan var ama adama golün dışında 89 dakika tek bir pozisyon bile hazırlayamadın!

Galatasaray sezon başından beri gösterdi ki, oyun tarzı saldırgan bir futbol tarzı. Bunun dışına çıktığı zaman aynı Antalya’da olduğu gibi sıkıntı yaşar. Skoru korumaya çalışmak Galatasaray’a göre değil. Bu maçta net olarak anlaşıldı bu. Üstelik Antalya dün çok iyi oynamasa da sıradan bir takım değil. Eto’o, Maicon gibi ne zaman ne yapacağı belli olmayan oyuncular var. Bir yerde sıkıştırdılar, yakaladılar, golü attılar. Aynı şekilde Antalya, belki kornerden değil ama başka duran top pozisyonlarında topu çabuk kullanarak gol aradı. Ve üçüncüde de golü yedi Galatasaray. Ve takımda o kadar ustaya rağmen bir kişi bile bu ataklara uyanamadı.Tudor dahi anlamamış. Anlasa devrede futbolcularını uyarırdı.

HALİL ÖZER: Elinde Gomis gibi bir ustan var ama adama golün dışında 89 dakika tek bir pozisyon bile hazırlayamadın!

Aslında şu var... Galatasaray maç başında yenik duruma düşebilirdi. Muslera öyle bir top kurtardı ki, bütün oyunun şekli değişti. İkinci yarıda da kurtarışlarına devam etti. Ama tabii ki bir yere kadar. O yere kadar Muslera bile yetersiz kalıyor.

Ancak şunu belirteyim... Galatasaray’da Muslera’nın yanı sıra Maicon’u çok beğendim. Ndiaye tamam harikalar yaratmıyordu ama takımın en son çıkacak adamlarından birisiydi. Hele yerine Selçuk’un alınması gerçekten garipti. Mariano ise dün herhalde futbol hayatının en kötü günlerinden birini yaşadı. Belhanda’da ise negatif şüphelerim devam ediyor.

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ETO’O

Sanırsın ki kulübü ve hocasıyla büyük problemleri var. Sürekli bir kavga ortamında yer alıyor. Ama sahaya çıkıyor, bambaşka bir insan oluyor. Takımına sahip çıkıyor, liderlik yapıyor ve en kritik golleri atıyor. Sanıyorum büyük futbolcu özelliğini iliklerine kadar yaşıyor.

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ANTALYA ZEMİNİ

Ayıp, yazık, günah, rezillik!.. İnsan size şu stadı yapan devletten utanır. Oraya siz mutlu olun diye dünyaları yatırdılar. Kardeşim, elini cebine at şu zemini hallet!

LINNES KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ

BÜLENT YAVUZ

Müsabaka öncesinde Halis Özkahya’nın bu sezon üst üste 3. maçının da Galatasaray olması senaryoları beraberinde getirdi. Gözler hakemde olacaktı elbet. Hakem baştan sona kadar dikkatli bir yönetim sergilemeye çalıştı. Antalya 13’te Serdar Aziz’in elle oynadığı pozisyona “Penaltı” diye itiraz etti. Hakemin devam kararı doğruydu. Yine Maicon’un, Danilo’nun şutunda elle oynadığı şeklinde bir itiraz daha geldi. Burada kesinlikle penaltı yoktu. Faul ve kartlarda Halis Özkahya standarttan biraz uzaktaydı. Oyun alanı dışında Serdar Aziz’in Eto’o’ya yaptığı müdahale kesinlikle sarı kartı gerektirirdi. 69’da Linnes’in rakibine müdahalesi kırmızı kartı gerektirirdi. Süratli oyunda hakemler zaman zaman böyle hatalar yapıyor. Özkahya’nın maçı bitirirken de eklediği süreye bağlı kalmadığını gördüm. Bu maçta bir şey olmadı ama başka bir maçta olursa başına bela açabilir.