Kemal Özdeş, taraftarından destek istiyor

Süper Lig’e iyi başlayan ancak 3. hafta aldığı Akhisar yenilgisiyle milli araya keyifsiz giren Kasımpaşa, bugün evinde Yeni Malatya’yı yenerek sahasındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Gazete Habertürk'ten Volkan Köse'nin haberine göre Kasımpaşa’nın başarılı teknik direktörü Kemal Özdeş, “Çok iyi bir hazırlık geçirdik. Sahamızda kazanmak istiyoruz. rakibimiz yeni kurulmuş bir ekip ama lige güzel başladı. Biz, son Akhisar maçını kaybetmemize rağmen bir oyun standardı yakalamış, gelişen bir takımız. Malatya maçında galibiyetin yanı sıra güzel futbol da bekliyoruz.

Taraftarımızdan Beşiktaş maçında olduğu gibi etkili bir destek istiyoruz. Yaş ortalaması en düşük takımız. Başarı ve gelecek hayalleri olan oyuncularımızın olmasının avantajını kullanacağız. Hedef üst sıralar” dedi.

Kemal Özdeş - Kasımpaşa