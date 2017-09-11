Aykut Kocaman: "Tarihte böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum"

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; teknik direktör Aykut Kocaman, kötü gidişata ‘dur’ deyip mücadeleye devam edeceklerini söyledi... Medipol Başakşehir maçı sonrasında basın mensuplarıyla dertleşen Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli hocası, “Ligde kalemize 16 şut gelmiş, 8’i gol olmuş. Yüzde 50 gibi bir orandan söz ediyoruz. Oynadığımız 8 resmi maçın 5’inde kalemize gelen ilk şut gol oluyor. Bunun bir açıklaması yok. Bırakın F.Bahçe tarihini, başka bir kulüp tarihinde de böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Her şeye rağmen pes etmeyeceğiz. Yediğimizden daha fazlasını atacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Bunu tersine çevireceğiz, daha fazla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

OZAN TUFAN’A ÖVGÜ

F.Bahçe’nin deneyimli hocası, Ozan Tufan’ın kendisini toparlamasına da sevindiğini dile getirdi... Oyuncularda yüksek kazanma isteği ve arzusuyla yüksek oranda mücadele gücü olduğunu belirten teknik direktör Aykut Kocaman, “Maç başında genç oyuncunun tribünlerle barışmasını olumlu buldum. Ozan Tufan çok istekliydi, sahada her şeyini verdi. İleri geri çok çalıştı, çok iyi performans gösterdi”dedi.