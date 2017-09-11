Valbuena'dan manidar beğeni!

F.Bahçe'de her maçta gösterdiği performansla alkış alan Mathieu Valbuena’nın İnstagram’da dün yaptığı beğeni gündem yarattı. Bir taraftar hesabının yaptığı paylaşımda, tek başına çalışan işçi Valbuena olarak gösterilirken onu izleyen diğer işçilere diğer Sarı-Lacivertli futbolcuların isimleri verildi. Tecrübeli oyuncunun beğendiği bu fotoğrafa taraftarlar “İşte F.Bahçe’nin özeti” yorumunu yaptı.

SOLDADO: GEÇMİŞİ UNUTMA ZAMANI

Sarı-lacivertlilerin İspanyol forveti Roberto Soldado, taraftarlara umut vermeye çalıştı... Deneyimli oyuncu, diğer arkadaşları gibi yenilginin üzüntüsünü yaşarken, Twitter hesabından, “Sonuçtan dolayı büyük hayal kırıklığı var. Şimdi geçmişi unutmak ve çok çalışarak galibiyetleri alma zamanı” ifadelerini kullandı.