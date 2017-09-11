Fenerbahçe-Başakşehir maçında koridorda gerilim

Habertürk Spor'un haberine göre; Medipol Başakşehir maçının devre arasında hakem Fırat Aydınus’a ciddi tepki gösterildi. Başkan Aziz Yıldırım’ın cezası nedeniyle tribünde yer almadığı karşılaşmada Fenerbahçe’nin asbaşkanları Önder Fırat ve Mahmut Uslu soluğu soyunma odası koridorlarında aldı. İki yönetici hakeme sert tepki gösterirken Uslu, “3 Temmuz daha bitmedi anlaşılan. Kaleci tek başına 5 dakika yedi, sen 1 dakika uzatma veriyorsun. O kadar kart çıktı, oyun durdu; sadece 1 dakika uzatıyorsun” şeklinde konuştu.

BÜLENT YAVUZ'UN FIRAT AYDINUS DEĞERLENDİRMESİ