Togolu golcü Adebayor, büyük maçları boş geçmiyor

Adebayor'un ikinci baharı tüm hızıyla devam ediyor...

Gazete Habertürk'ün haberine göre Başakşehir’in geçen sezon devre arasında transfer ettiği Emmanuel Adebayor, ‘3 Büyükler’e karşı oynadığı 8 maçta 6 gol atmayı başardı. 33 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, F.Bahçe’ye 4 maçta 2 gol, G.Saray’a 2 maçta 3 gol, Beşiktaş’a ise 2 maçta 1 gol attı. Togolu forvet, Başakşehir’de toplam 24 resmi maçta 9 gol, 4 asistle 13 gole direkt katkı sağladı.

Bu sezon Başakşehir formasıyla 4 lig maçına çıkan Adebayor, 1 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

Emmanuel Adebayor

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