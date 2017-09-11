Fenerbahçe'de kale krizi

Habertürk Spor'un haberine göre; Fenerbahçe oynadığı son 16 resmi karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gördü. Geçen sezon oynadığı son 8 resmi karşılaşmanın tamamında kalesini gole kapatamayan Kanarya, bu sezon 8. maçta da topu ağlarında gördü. F.Bahçe, son olarak geçen sezon sahasında G.Saray’ı 1-0 yendiği maçta kalesinde gol görmemişti.

Fenerbahçe, taraftarı önündeki galibiyet hasretini 7 maça çıkartırken, 3 yenilgi, 4 de beraberlik aldı. Geçen sezon sahasındaki son iki lig maçında antalya’ya yenilip Trabzon’la berabere kalan Kanarya, bu sezon da şu ana kadar galibiyet yüzü göremedi.