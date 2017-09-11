Şenol Güneş'in Porto 11'i belli oldu

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GÜNEŞ KARARINI VERDİ

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Karabükspor maçında rotasyona giden Şenol Güneş, Porto maçıyla birlikte yine ideal 11'e geri dönüş yapıyor. Bekleneni veremeyen Jeremain Lens ve Alvaro Negredo, yedek kulübesine geri dönüyor.