Aykut Kocaman sorunu buldu!

Ligin ilk 4 haftasında 5 puan toplayabilen, başka bir deyişle 4 haftada 7 puan kaybeden Fenerbahçe'de moraller bozuk. Aykut Kocaman bir an önce takımı düzlüğe çıkarmak isterken, yaşanan şanssızlıkların da son bulması için duacı. Yönetim kanadında ise Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler son derece üzgün ve kötü gidişin son bulmasını istiyor.

Kocaman, Medipol Başakşehir maçı sonrasında takımın gelişiminden memnun olduğunu belirtse de rakibin ilk atağında gol bulduğunu, kalelerine gelen şutların genelde golle sonuçlandığına dikkat çekti.

''ÖZGÜVENİMİZİ %100'E ÇIKARACAĞIZ''

Kariyeri boyunca ve özellikle Fenerbahçe'nin böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını belirten Aykut Kocaman "Ligde kalemize toplam 16 şut gelmiş ve bunların 8'i gol olmuş. Yüzde 50 gibi bir oran çok yüksek. Ayrıca, anlaşılması güç olan başka bir durum ise oynadığımız 8 resmi maçın 5'inde kalemize gelen ilk şut gol oluyor. Bunun bir açıklaması yok" şeklinde konuştu. Aykut Kocaman, puan kazanmak için buna bir çözüm bulmak durumunda olduklarını ve üst üste galibiyetler alarak özgüveni %100'e çıkaracaklarını da söyledi.



