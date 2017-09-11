Mehmet Demirkol: İlk Valbuena'yı keserim

7 | 9

"Tolga Ciğerci sol açık oynadığında da vasat. Ne zaman yıldız oldu? Galatasaray orta sahada sıkı pres yaptığı zaman. Tolga, Galatasaray'ın oyuncusu değil. Çok iyi çalıştı deniliyor. Hayır. Orta sahada ekstra işler yaptığı için başarılı."