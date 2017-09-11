Porto-Beşiktaş maçının hakemi Anthony Taylor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü TSİ 21.45'te Porto ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Portekiz'de oynanacak müsabakayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

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