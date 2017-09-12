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FUTBOL

Şampiyonlar Ligi'nde şölen başlıyor!

Avrupa'nın 'en' büyük kupasının 'en'leri...

11 Eylül 2017 Pazartesi, 13:09:49

  • 1 Avrupa'nın 'en' büyük kupasının 'en'leri...
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    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 'START' VERİLİYOR!
    UEFA Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! 2017-2018 sezonu öncesi, turnuva tarihinin en çok gol atan futbolcusu Cristiano Ronaldo oldu. 1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlayan Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo, çıktığı 140 maçta 105 gole ulaştı. 

     

  • 2 Avrupa'nın 'en' büyük kupasının 'en'leri...
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    Ronaldo'yu 115 maçta 94 gol bulan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi takip etti. İki ismin ardından Real Madrid ve Schalke 04 formalarıyla 142 maçta 71 gol atan İspanyol Raul Gonzalez yer aldı.

  • 3 Avrupa'nın 'en' büyük kupasının 'en'leri...
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    BİR SEZON EN ÇOK GOL ATAN İSİM...
    Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor. Listenin 2. sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo yer alıyor. Portekizli forvet oyuncusunu, 2011-2012 sezonunda 14 gol kaydeden Messi izliyor.

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  • 4 Avrupa'nın 'en' büyük kupasının 'en'leri...
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    EN ÇOK FORMA GİYEN İSİM CASILLAS! 
    Şampiyonlar Ligi'nin en çok forma giyen futbolcuları listesinde, Porto'nun İspanyol kalecisi Iker Casillas zirvede bulunuyor. Turnuvada Real Madrid ve Porto formalarıyla 164 maça çıkan Casillas'ı, Katar'ın El-Sadd takımına giden eski Barcelonalı Xavi, 151 maçla takip ediyor.

  • 5 Avrupa'nın 'en' büyük kupasının 'en'leri...
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    Casillas ve Xavi'nin ardından 142 maçla Raul ve 141 maçla Ryan Giggs sıralanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 140 maç oynayan Cristiano Ronaldo ise aktif futbolcular arasında bu isimlere en yakın futbolcu durumunda.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 dakika önce
    ortalamaya bakarsan messini gol sayısı Ronaldo'yu geçmiş
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