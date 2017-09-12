Şampiyonlar Ligi'nde şölen başlıyor!

14 | 31

EN ÇOK HAT-TRICK YAPAN MESSI VE RONALDO

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok "hat trick" yapan futbolcu unvanını paylaşıyor. Messi, Barcelona formasıyla, Ronaldo da Real Madrid'de 7'şer kez bir maçta 3 gol atmayı başardı. İtalyan Filippo Inzaghi, Alman Mario Gomez ve Brezilyalı Luiz Adriano da 3'er kez "hat trick" yaptı.