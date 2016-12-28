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Fernando Alonso: Şampiyonluk için mücadele etmeyi özledim

Formula 1 takımlarından McLaren-Honda'nın İspanyol pilotu Fernando Alonso, şampiyonluk yarışının içinde olmayı özlediğini söyledi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:38:40 Güncelleme: 16:40:14

Formula 1'de 2005 ve 2006 yıllarının şampiyonu Alonso, Autosport dergisine yaptığı açıklamada, "Kariyerimde 5 sezon zirve yarışının içinde yer alıp 2 kez şampiyonluk yaşadım. Birçok arkadaşım büyük yeteneklere sahip olmalarına karşın podyuma çıkma, ilk 3'e girerek basın toplantılarına katılma, pole pozisyonunda yer alma ya da yarış kazanma gibi başarılara erişemedi. Bazıları Formula 1'de yarışma fırsatı dahi yakalayamadı. Bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerine son veren Alman Nico Rosberg'in Mercedes'teki koltuğunu devralabilecek sürücüler arasında adı geçen Alonso, "McLaren-Honda'daki hayal kırıklıklarımdan biri zirve yarışının içinde olamamak. Şampiyonluk için mücadele etmeyi özledim. Bazen henüz ilk 10 tur içinde araçta meydana gelen problemler, potansiyelinizi yansıtmanızı engelleyebiliyor. Sauber sürücüleri beni geçtiğinde şaşkınlıkla karşılanabiliyor ama aracımın 100 beygir daha güçsüz olduğu bir gerçek. Bu, sürmeyi unuttuğum anlamına gelmiyor fakat bazen olaylar kontrolünüzün dışında gelişebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Renault takımında yaşadığı iki şampiyonluğun ardından McLaren-Mercedes ve Ferrari'de mücadele eden 35 yaşındaki Alonso, son iki sezondur McLaren-Honda ile zirve yarışının uzağında kaldı.

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