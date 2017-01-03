Dakar'da motorlar çalıştı

Otomobil kategorisinde Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah birinciliği elde ederken, motosiklet kategorisinde Xavier de Soultrait kariyerindeki ilk Dakar Rallisi etap birinciliğine ulaştı. Quad kategorisinde ilk sırayı Brezilyalı Marcelo Medeiros alırken, kamyon kategorisinde ise Martin Kolomy finişe en önde ulaştı.



Dakar Rallisi'nde ilk gün Paraguay'ın başkenti Asuncion'daki 39 kilometrelik özel etap 318 aracın katılımıyla tamamlandı.



Güney Amerika kıtasının üst üste dokuzuncu kez ev sahipliği yaptığı rallinin ilk gününde otomobil kategorisinde Nasser Al-Attiyah birinciliği elde etti. Dokuz kez Dünya Ralli Şampiyonu Sebastian Loeb ise otomobil kategorisinde ilk günü altıncı sırada bitirdi. Motosiklet kategorisinde ise sürpriz bir isim zirveye çıktı. Xavier de Soultrait kariyerinin ilk birinciliğini alırken, quad kategorisinde Marccelo Medeiros birinci sırayı aldı. Kamyonda ise Martin Kolomy rakiplerini geride bırakarak, finiş çizgisine ilk sırada ulaştı.



İlk günü tamamlanan Dakar Rallisi'nde otomobil, motosiklet, kamyon ve quad olmak üzere dört ayrı kategorideki katılımcılar 9 bin kilometrenin üzerinde sürüş deneyimi yaşayacak.



Dakar Rallisi'nde zorluklar ilk günden yaşanmaya da başladı. Otomobil kategorisinde birinci etabı zaferle kapatan ve etap sonrası aracı alev alan Nasser Al-Attiyah, "İlk etabı kazanmak bizim için oldukça önemliydi. Fakat etabı bitirdikten sonra araçtan dumanlar çıktığını fark ettik. Araç kısa sürede alev aldı ama hemen müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdük. Otomobilde büyük bir hasar yok ama aracı çalıştırmaya korktuk çünkü daha büyük bir problem çıkabilirdi. Teknik ekibimiz çalışmalara başladı, yarın tekrar yolda olacağız" dedi.

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