DİĞER HABERLERİ
08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Kenan Sofuoğlu
MOTOR SPORLARI

Kenan Sofuoğlu'ndan kar üzerinde drift gösterisi

Dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Sakarya'da kendi adını taşıyan pistte kar üzerinde drift gösterisi yaptı

08 Ocak 2017 Pazar, 22:14:42 Güncelleme: 22:18:08

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5'inci şampiyonluğunu kazanan Sofuoğlu, 26 Şubat'ta Avustralya'da başlayacak yeni sezon öncesi Akyazı ilçesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Kentte iki gündür etkili olan yağışların ardından kendi adını taşıyan pistin tamamen karla kaplanmasını değerlendiren Kenan Sofuğlu, "KNN 5454" plakalı cipiyle pistte drift gösterisinde bulundu.

Renkli görüntülerin yer aldığı videoyu Facebook'taki sosyal medya hesabında paylaşan Kenan, "Pist karlı olunca böyle." ifadesini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kenan Sofuoğlu: "Emeklilik yaşıma geldim"
MOTOR SPORLARI

Sofuoğlu'ndan emeklilik açıklaması!
Kenan Sofuoğlu, Ankara'da hayranlarıyla buluştu
MOTOR SPORLARI

Sofuoğlu, Ankara'da hayranlarıyla buluştu
Kenan Sofuoğlu, 2017'de "1 numara" olacak
MOTOR SPORLARI

Kenan Sofuoğlu, "1 numara" olacak
Fikret Orman'dan Ali Şafak Öztürk'le ilgili zehir zemberek sözler!
FUTBOL

"Antalyaspor Başkanı'nın F.Bahçe'yle ilgisi..."