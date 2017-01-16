MOTOR SPORLARI HABERLERİ
16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Kenan Sofuoğlu
MOTOR SPORLARI

Kenan Sofuoğlu motosikleti yeniden çalıştıracak

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 45 günlük zorunlu aradan sonra yeniden antrenmanlara başlayacak

16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:40:03 Güncelleme: 12:41:23

Kenan Sofuoğlu, motosiklette 1 Aralık 2016'dan itibaren 45 günlük "takımla test yasağı"nın sona erdiğini söyledi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 2017 sezonunda da Kawasaki Pucetti takımıyla pistlere çıkacak Sofuoğlu, "Toprak Razgatlıoğlu ile yeni dönem hazırlıklarına başlayacağız. 28 Ocak'ta testler için İspanya'ya gideceğiz. Yasak dönemi bitti ve artık kondisyon ağırlıklı çalışacağım. Yeni sezona hazır hale gelmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'den henüz bir kulüple lisans çıkarmadığını belirten Sofuoğlu, "2017 sezonu için şimdilik ulusal anlamda hiçbir kulüple anlaşmam olmadı. Yeni sezon için Kawasaki ile ortak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Dünya şampiyonası için lisansımı Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Aziz Yıldırım'dan kulüplere tarihi çağrı!
FUTBOL

"Saha ortasına sandalye koyarım..."
Günün transfer iddiaları (16.01.2017)
FUTBOL

Ekici 'Evet' derse, iki futbolcu daha Trabzonsporlu ...
Muharrem Usta'dan Mehmet Ekici'ye rest!
FUTBOL

Mehmet Ekici'ye rest!
Galatasaray aradığı golcüyü buldu!
FUTBOL

G.Saray aradığı golcüyü buldu!