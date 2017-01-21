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Kenan Sofuoğlu: "2017'de yaptığımız yatırımların karşılığını alacağız"

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yeni yılın güzel geçeceğini belirterek, "2017'de geçen sene yaptığımız yatırımların karşılığını alacağımızı düşünüyorum" dedi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 19:54:34 Güncelleme: 19:56:36

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından 2016 yılında sınıflarının en iyilerinin ödüllerinin verildiği etkinlikte bu sezon Dünya Supersport Şampiyonası'nı kazanarak toplamda 5. dünya şampiyonluğuna ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, soruları yanıtladı.

2016 sezonun çok güzel geçtiğini belirten Sofuoğlu, "İkinci kez üst üste toplamda da 5. Şampiyonluğumu kazandım. Öte yandan 2016 yılında yetiştirdiğimiz sporcularla da güzel sonuçlar aldık. 3 tane sporcumuz Asya Kupası'nda 4 tane sporcumuz Avrupa'da Gençler Kupası'nda yarıştı. 2017 yılında 2016 yılında yaptığımız yatırımların karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Özellikle Toprak'ın 1000CC'deki Avrupa şampiyonluğu mümkün gözüküyor. Harun önümüzdeki yıl yeni açılan Dünya Süpersport Gençler Kupası'nda yarışacak. 2017 sezonu güzel olacak gibi gözüküyor. 2016 yılını güzel geçirdik. 1 şampiyonlukla daha kapattık. İnşallah şampiyonluklarla da devam ederiz" şeklinde konuştu.

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