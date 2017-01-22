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Monte Carlo Sebastien Ogier
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Monte Carlo'da zirve Ogier'in

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Monte Carlo'da düzenlenen ilk ayağında, M-Sport takımından Fransız Ogier birinci oldu

22 Ocak 2017 Pazar, 16:15:23 Güncelleme: 16:18:43

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Monte Carlo'da düzenlenen ilk ayağını kazanan M-Sport takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier, sezona galibiyetle başladı.

Monaco'da düzenlenen WRC sezonunun ilk ayağında, 382,65 kilometre uzunluğundaki 17 etaptan oluşan mücadeleyi, 4 saat 3 saniyede tamamlayan son 4 yılın şampiyonu Ogier, zafere ulaştı.

Toyota Gazoo takımının Fin sürücüsü Jari-Matti Latvala, liderin 2 dakika 15 saniye arkasında 2'nci, M-Sport takımından Estonyalı Ott Tanak ise takım arkadaşı Ogier'nin 2 dakika 57 saniye gerisinde 3'üncü oldu.

Bu galibiyetle Ogier, pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşti.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı, 9-12 Şubat tarihlerinde İsveç'te düzenlenecek.

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