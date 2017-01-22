Kenan Sofuoğlu antrenmanda bileğini kırdı

Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, İtalya'da yaptığı antrenman sırasında kaza yaptı. Kaza sonrası Sofuoğlu'nun sağ el bileği kırıldı. Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, "Kenan Sofuoğlu bugün antrenmanda kaza yaptı ve sağ bileğinde kırık var. İtalya'daki doktorlardan gelecek bilgiye göre ameliyat olup olmayacağı belli olacak" denildi.

Kenan Sofuoğlu bugün antremanlarda kaza yaptı ve sağ bileğinde kırık var, italyada ki doktorlardan gelecek bilgiye göre ameliyat olup olmayacağı belli olacak. Kenan had a crash during his training this morning. His right wrist is broken. He is waiting for news from the doctors in Italy if he needs to be operated or not. Kenan Sofuoglu | KNN54 (@kenansofuoglu) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ( 22 Oca 2017, 06:53 PST )