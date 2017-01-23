DİĞER HABERLERİ
23 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Kenan Sofuoğlu
MOTOR SPORLARI

Kenan Sofuoğlu 3 hafta yok!

Sakarya'da antrenman sırasında kaza geçiren ve sağ el bilek eklem bölgesinde kırık oluşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 3 hafta pistlerden uzak kalacak

23 Ocak 2017 Pazartesi, 23:07:14 Güncelleme: 23:16:50

Kenan Sofuoğlu, geçirdiği kazanın ardından MR sonuçlarını hem İtalya'da bulunan Kawasaki Puccetti'nin hem de Osmanlıspor'un takım doktorlarına gönderdiğini ve tedavi sürecini ameliyat olmadan geçirmesi kararının alındığını aktardı.

Ameliyat edilmesi halinde 6 hafta iyileşme sürecine ihtiyaç duyacağını anlatan milli motosikletçi, tedavi sürecini ameliyatsız sürdüreceğini, bu nedenle 3 hafta süreyle antrenmana çıkamayacağını ifade etti.

2016 Dünya Supersport Şampiyonası'nda, kariyerinin 5. şampiyonluğunu kazanan Kenan Sofuoğlu, 26 Şubat'ta Avustralya'da başlayacak yeni sezon öncesi sağlık durumunun tekrar değerlendirileceğini belirterek, eldiveninin içerisine yerleştirilecek destekleyici özel bir parça ile yarışlara katılacağını kaydetti.


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kenan Sofuoğlu: "2017'de yaptığımız yatırımların karşılığını alacağız"
MOTOR SPORLARI

"Yaptığımız yatırımların karşılığını alacağız"
Kenan Sofuoğlu'ndan kar üzerinde drift gösterisi
MOTOR SPORLARI

Sofuoğlu'ndan kar üzerinde drift gösterisi
Kenan Sofuoğlu: "Emeklilik yaşıma geldim"
MOTOR SPORLARI

Sofuoğlu'ndan emeklilik açıklaması!
Bu yiyecekleri yıllarca yanlış kesip yedik!
YAŞAM

Bu yiyecekleri yıllarca yanlış kesip yedik!