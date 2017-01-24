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Formula 1'in yeni başkanı Carey

Formula 1'in, Liberty Media'ya satış işleminin tamamlanmasının ardından yaklaşık 40 yıldır başkanlık görevini sürdüren Bernie Ecclestone'nun yerine Chase Carey atandı

24 Ocak 2017 Salı, 11:50:11 Güncelleme: 18:47:19

Formula 1'in ABD merkezli medya şirketi Liberty Media'ya satış işleminin resmi olarak gerçekleşmesinin ardından, başkanlık görevini yürüten Bernie Ecclestone'nun yerine ABD'li Chase Carey getirildi.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, satış işlemlerinin tamamlandığı ve ABD merkezli medya şirketi Liberty Media'nın 8 milyar dolar karşılığında organizasyonun yeni sahibi olduğu belirtildi.

Yaklaşık 40 yıldır Formula 1'de başkanlık görevini üstlenen 86 yaşındaki Bernie Ecclestone'nun yerine ABD medya şirketi 21st Century Fox'un asbaşkanı Chase Carey getirildi.

Açıklamada, Formula 1'e katkılarından dolayı teşekkür edilen Ecclestone'un, onursal başkan unvanıyla yönetime danışmanlık hizmeti vereceği bildirildi.

Mercedes ve Ferrari gibi takımlarda bir dönem yöneticilik yapan Ross Brawn ise Formula 1'in yeni genel müdürü oldu. ABD merkezli spor kanalı ESPN'in yönetim kurulundan Sean Bratches da Formula 1'in ticari haklarından sorumlu yöneticisi olarak atandı.

Satış işlemlerinin ardından açıklamalarda bulunan Ecclestone, bu güne kadar birlikte çalıştığı tüm takımlara, sponsorlara, iş arkadaşlarına ve şirketlere teşekkür ederek, "40 yıldır Formula 1 için inşa ettiklerimden gurur duyuyorum. Liberty Media'nın Formula 1'in geleceğini inşa edeceğine de inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

Formula 1'in yeni başkanı Carey ise görevini icra etmek için sabırsızlandığını söyledi.

Milyarder iş adamı John Malone'un sahibi olduğu Liberty Media, Formula 1'i satın alma sürecine geçen yılın eylül ayında başladığını açıklamıştı. Dünya Motor Sporları Konseyi'nin geçen hafta onay vermesinin ardından organizasyonun kalan tüm hisselerini satın alan Liberty Media, Formula 1'in yeni sahibi oldu.

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