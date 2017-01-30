Kenan Sofuoğlu ameliyat oldu

Ankara'daki Memorial Hastanesi'nde Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve ekibi tarafından ameliyata alınan şampiyon sporcu, başarılı bir operasyon geçirdi.



Ameliyatı sonrasında açıklamalarda bulunan Kenan Sofuoğlu, sakatlığı, tedavi ve iyileşme süreciyle ilgili bilgi verdi.



Geçen hafta antrenman yaparken soğuk hava nedeniyle düştüğünü belirten Kenan, "Soğuk havalarda kemiklerin de çok sert olması nedeniyle ufak bir kazada bile kırık yaşayabiliyorsunuz. Baş parmağımın eklem bölgesinde kırık ve çıkık meydana geldi." dedi.



Yapılan ilk müdahalede ameliyat olmadan tedavi süreci öngörüldüğünü ifade eden şampiyon sporcu, "Bir hafta sonra kendimi iyi hissettim. Motorla yapılan testlerden geri kalınca, kondisyonum düşmesin diye fitness çalışmaya başladım. Talihsiz bir şekilde kolumu çarptım ve parmağım tekrar çıktı. Sakarya'da yapılan kontrolde alınan hasar nedeniyle parmağımı yerine tekrar oturtamadık." diye konuştu.



Sezonun başlamasına kısa bir süre kaldığını ancak iyileşme sürecinin 6 haftadan önce olmayacağını vurgulayan Kenan, şöyle devam etti:



"Avustralya'daki yarış öncesinde son bir resmi testimiz vardı. Bu ameliyattan dolayı bu şansımı da kaybettim. Sadece ilk yarışa çıkma umuduyla yaşıyorum çünkü bir sporcu için turnuvaya yenik başlamak büyük bir hayal kırıklığıdır. Tüm kış ilk yarışı beklersiniz, o moralle de sezonu götürürsünüz. İlk yarışa çıkıp çıkamayacağım bile belli değil, onun umuduyla yaşıyorum. İnşallah ameliyat, iyileşme sürecini hızlandırır. Doktorun dediğine göre ağrılarım 2 hafta içinde azalacak, 3 hafta sonraki testi kaçırırım ama 3,5 hafta sonra yarışta start alacağız."



Avustralya'daki yarıştan puan çıkarmak istediğini dile getiren Kenan, "2016 yılının dünya şampiyonu olarak şampiyonluğumu korumak istiyorum. Bazen bu zorluklar sezon içinde bizi daha da güçlendiriyor. Önceki şampiyonluklarımda da zorluklar yaşadım. Umarım Rabbim, bu zorluklar karşısında bize bir şampiyonluk daha hediye eder." ifadelerini kullandı.



"ANNEME BOL BOL KEMİK SUYU YAPTIRACAĞIM"

Kenan Sofuoğlu, annesinin ve eşinin ağrıları nedeniyle üzüldüğünü sandığını ancak kendisini üzen konunun işinden geri kalmak olduğunu söyledi.



İşini seven bir insan için işinden geri kalmanın büyük bir zorluk olduğunu anlatan Kenan, şunları kaydetti:



"Avustralya'daki yarışa yetişmek için ne gerekiyorsa yiyip içeceğim. Anneme bol bol kemik suyu yaptıracağım ve onlarla hızlı bir tedavi süreci olacak. Daha önce de sakatlıklarla yarışa katıldım ve güzel sonuçlar aldım. Sağ el, motosiklet yarışçısının en çok ihtiyaç duyduğu noktadır. Motosikletin gazı ve freni sağ el bileğindedir. Şu anda zorladığımda parmağım yerinden çıkıyor, çıkınca da bileğim kitleniyor ve oynatamıyorum. Zorlama esnasında tekrar çıkarsa, birçok yarışı kaçırmış olurum. Antrenmanlara çıkmadan direkt yarışa katılacağım. Yılların tecrübesi var, o tecrübeyi kullanmanın zamanı geldi."



Kenan Sofuoğlu'nun operasyonunu yapan Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ise ameliyatın oldukça başarılı geçtiğini aktardı.



İlk başta alçıyla bir tedavi yapmayı düşündüklerini ifade eden Demirtaş, şunları söyledi:



"İstediğimiz güvenlikte tespit olmadığı için kesmeden, tel dediğimiz tespit cihazı kullandık. Bunu daha sonra herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek duymadan lokal anesteziyle çekebiliriz. İyileşme süreci normalde 6 haftadır. Hareket kısıtlı olabileceği için 3. haftada telleri çekip daha sonra dışarıdan alçı gibi bir şeyle koruyarak, eski sağlığına kavuşmasını bekleyeceğiz."



Dünya Süpersport Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı 26 Şubat Pazar günü Avustralya'da yapılacak

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