Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Türk motosikletçi Kenan Sofuoğlu, İspanya'da düzenlenen sezonun 3. etabında kaza yaparak yarışı tamamlayamadı.



Sezonun 3. yarışı, İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5 bin 77 metrelik pistte 16 tur üzerinden gerçekleştirildi.



Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 etabında mücadele edemeyen Kawasaki Puccetti takımından Kenan Sofuoğlu, çıktığı ilk yarışa ikinci sıradan başladı.



Bitime 9 tur kala 4'üncülükte bulunduğu sırada önünde düşen GRT Yamaha takımının İtalyan pilotu Federico Caricasulo'ya takılan Kenan Sofuoğlu, motosikletinden düşerek yarış dışı kaldı. Yarış dışı kaldıktan sonra sağlık kontrolünden geçen Red Bull sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun durumunun iyi olduğu bildirildi.



GRT Yamaha takımından Fransız Lucas Mahias, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek İspanya'da zafere ulaştı. Yarışta Kallio takımından Güney Afrikalı Sheridan Morais ikinci, MV Agusta Reparto Corse ekibinden ABD'li Patrick Jacobsen ise üçüncü oldu.



Öte yandan Kenan Sofuoğlu, yarış öncesi Anadolu Ajansının (AA) 97. kuruluş yılını kutladı.



Dünya Supersport Şampiyonası'nın 4. ayağı, 30 Nisan'da Hollanda'da düzenlenecek.



SÜRÜCÜLER KLASMANI

Sezonun 3. yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:



1. Lucas Mahias (Fransa) - 45 puan

2. Roberto Rolfo (İtalya) - 40

3. Sheridan Morais (Güney Afrika) - 34

4. Kyle Ryde (Büyük Britanya) - 32

5. Niki Tuuli (Finlandiya) - 27

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