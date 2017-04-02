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Toprak Razgatlıoğlu
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Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 4. oldu!

Türk motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası'nın İspanya'daki Aragon Pisti'nde düzenlenen ilk ayağında 4. oldu

02 Nisan 2017 Pazar, 18:35:55 Güncelleme: 20:01:15

Kawasaki Puccetti takımında yarışan Toprak, İspanya'nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5 bin 77 metrelik pistte, 13 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışı, liderin 8.1 saniye arkasında 4. sırada tamamladı.

Bu sonuçla 13 puan toplayan Toprak, pilotlar klasmanında liderliğe yerleşen İtalyan Michael Ruben Rinaldi'yi 12 puan geriden takip etti.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda (Gençler) mücadele eden Harun Çabuk ise mücadeleyi 14. sırada bitirdi ve hanesine 2 puan yazdırdı.

Her iki kategoride de sezonun 2. yarışı, 30 Nisan'da Hollanda'da yapılacak.

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