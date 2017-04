Kenan Sofuoğlu: "Şampiyonluğun en iddialı takımıyız"

Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk iki yarışa sakatlığı nedeniyle çıkamayan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, "Buna rağmen biz şampiyonluktaki en iddialı isimiz. Bir numarayız ve geçen yılın şampiyonuyuz. Bu sıkıntıları atlattığımız zaman puan toplamaya başlayacağız" dedi.



Sofuoğlu, 3 ayda yaşadığı sakatlıkların işini ne kadar sevdiğini kendisine anlattığını ifade ederek, "Ameliyattan çıktım ve ilk söylediğim şey; 'Motosiklet kullanabilir miyim?' oldu. Demek ki 15 yıl geçmiş ama işime hala aşığım. Şu an hala sakatlığım devam ediyor. 2 ya da 3 haftaya ihtiyacım var. İspanya'da aslında tam iyileşemeden yarışa çıktım ve çok da güzel giderken başka bir motorun hatası yüzünden yarış dışı kaldım. İlk 2 yarışa sakatlığım sebebiyle çıkamamıştım. Buna rağmen biz şampiyonluktaki en iddialı isimiz. Bir numarayız ve geçen yılın şampiyonuyuz. Bu sıkıntıları atlattığımız zaman puan toplamaya başlayacağız. Şampiyonluk bu sene çok zor diye gözüküyor ama olmaz diye bir şey yok" açıklamasını yaptı.



HEDEF HOLLANDA

Bir aksilik yaşamamaları durumunda şampiyonluk şanslarının olduğunu dile getiren deneyimli sporcu, "Hollanda yarışında 3 hafta var ve o zamana sakatlığım tamamen bitmiş oluyor. Yüzde yüz olarak hazır bir şekilde yarışlara dönüyorum. Orada inşallah hava şartları da iyi gider. Hollanda'yı özellikle kazanmamız gerekiyor. Hollanda yarışındaki zafer bize moral motivasyon olarak çok iyi gelecektir. Hollanda'ya zaten özel tasarımlı kask ile çıkıyorum. İnşallah Rabbimiz bize Hollanda zaferini nasip eder. Orada başarı almaya hem Türkiye olarak hem de moral olarak ihtiyacım var. Hazırlıklarımı da o yüzden çok iyi yapıyorum" diye konuştu.





"Kenan ile tam gaz" projesi hakkında da bilgi veren Sofuoğlu, tamda desteğe ihtiyacı olduğu dönemde bunun denk geldiğini ve sevenlerinin mesajlarını ona ulaştırmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.



"BİRKAÇ YIL DAHA DEVAM EDECEĞİM"

Kariyeriyle alakalı istediği çizgiye ulaştığını aktaran Kenan Sofuoğlu, "Devam da ediyorum. İşimi seviyorum. Birkaç yıl daha devam edeceğim. Yetiştirdiğim 5 sporcunun üzerine düşüyorum. Toprak Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar alıyor. Asya Kupası'nda ikiz çocuklar var ve onlar da Tayland'da kupayı kazandılar. Gerçekten yayılmış durumdayız. Ben bu konuda arkamda duran devletime, Spor Bakanıma teşekkür ediyorum. Onlar bana ağır bir yük yükledi. Ben de bu sorumlulukla bu gençlere destek olup, onları orada yarıştırmak açısından elimden geleni yapıyorum" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ İYİ TEMSİL EDİYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile görüştüklerini Hollanda ya da İtalya yarışını onun da izleyeceğini ifade eden Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Ama biliyorsunuz Hollanda'da şu an sıkıntılar var ve bunu konuşmayacağım. Ancak İtalya yarışına Bakanımızı davet edeceğim. Gelip o da orada görecek. Bakanlığımızın desteğiyle birlikte orada çok güzel bir takım kurduk. Orada biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. İnşallah bakanımız da gelecek ve beraber orada İstiklal Marşımı'zı çaldırıp söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Kenan Sofuoğlu, altyapıda da iyi çalışmalar yapıldığını ve birkaç yıl sonra başarılı sporcuların geleceğini söyledi.



"CUMHURBAŞKANIMIZI SEVİYORUM VE BUNU HER YERDE SÖYLÜYORUM"

Referandum sürecinin ülke adına hayırlı olmasını dileyen başarılı sporcu, "Ben Cumhurbaşkanımızı seviyorum ve bunu her yerde söylüyorum. Onun izinden gidiyoruz. Onun söylediğini doğru görüyoruz ve doğru biliyoruz. O yüzden o ne diyorsa biz de onu yapıyoruz" dedi.