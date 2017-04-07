Çin'in Şanghay kentindeki 5 bin 451 metrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama mücadelesi yarın (8 Nisan Cumartesi) TSİ 10.00'da başlayacak. Yarış ise 9 Nisan Pazar günü TSİ 09.00'da gerçekleştirilecek.

Avustralya'da koşulan sezonun ilk yarışını, Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel kazanmıştı.

PİLOATLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Formula 1'de Çin Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı:

1. Sebastian Vettel (Almanya) - 25 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 18

3. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 15

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 12

5. Max Verstappen (Hollanda) - 10

Takımlar klasmanı:

1. Ferrari - 37 puan

2. Mercedes - 33

3. Red Bull - 10

4. Williams - 8

5. Force India - 7

FORMULA 1'DE SEZONUN İLK YARIŞINI SEBASTİAN VETTEL KAZANDI

Formula 1 sezonunun ilk mücadelesi, Avustralya'nın Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 57 tur üzerinden yapıldı. Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan Mercedes'ten Lewis Hamilton ve arkasındaki 4 pilot, startta yerlerini korudu.

Hamilton ve Ferrari'den Sebastian Vettel, İlerleyen turlarda diğer sürücülerden koptu. Vettel'in yaklaşık 1.5 saniye önünde olduğu 17. turda pite giren Hamilton, 4. sıradaki Red Bull-TAG Heuer'den Max Verstappen'in gerisine düştü.

"Pit stop"unu 23. turda gerçekleştiren Vettel, Verstappen ve arkasında zaman kaybeden Hamilton'ın önünde piste dönmeyi başardı. Önündeki Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas ve takım arkadaşı Kimi Raikkonen'in pite girmesiyle liderliği ele geçiren Vettel, birkaç tur içinde Hamilton ile arasındaki farkı 6 saniyeye çıkardı.

Kalan bölümde farkı daha da arttıran Vettel, 1:24.11.672'lik derecesiyle kariyerinin 43. birinciliğini elde etti. Vettel'in 9.9 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen Hamilton 2'nci, liderin 11.2 saniye uzağındaki Bottas ise 3'üncü oldu.

Vettel böylece Ferrari'ye, 2015 Singapur Grand Prix'sinden bu yana ilk birinciliğini yaşattı.

Bu sonuçla 25 puan toplayan Vettel, pilotlar klasmanında zirveye oturdu. Hamilton 18 puanla 2'nci, Bottas da 15 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

Sezonun 2. yarışı, Çin Grand Prix'si 9 Nisan'da yapılacak.