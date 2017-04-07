Kenan Sofuoğlu: "Ülkemize karşı Avrupa'da bir kıskançlık var"

Dünya Supersport Şampiyonası'nda 5 şampiyonluğu bulunan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, elde ettikleri başarıların Avrupa'da kıskançlık yarattığını savundu.

Kenan Sofuoğlu, sakatlığı sonrası geçen hafta pistlere dönüşüyle ilgili Avrupa'da, "Şampiyon Sofuoğlu geri dönüyor" başlıklı bir haber yayınlandığını aktararak, çok sayıda olumsuz yorumla karşılaştığını anlattı.

Haberle ilgili 20-25 tane yorum okuduğunu ifade eden Sofuoğlu, "Hemen hemen hepsi çok kötü yorumlardı. 'Gelmesin.', 'Ne işi var burada?' gibi. Bunları okuduğumda iyice emin oluyorum ki bizim ülkemize karşı Avrupa'da bir kıskançlık var. Büyümemizle, başarılı olmamızla ilgili bir çekememezlik var." dedi.

Kendisinin ve Türkiye'nin elde ettiği başarıların Avrupa'da kabullenilemediğini ileri süren milli motosikletçi, şunları söyledi:

"İyice anlıyorum ki bizim başarımız onların zoruna gidiyor. Demek ki bizim daha fazla başarılı olmamız lazım. Öğrencilerime de bunları aynı şekilde söyledim. Biz gideceğiz ve daha başarılı olacağız. Onlardan daha iyi hayat yaşayacağız. Onlardan daha güzel yerlerde yaşayacağız. Güçlü olduğumuzu onlara kanıtlayacağız. Bu durum politikada nasıl ise sporda da aynı gidiyor. Bize karşı kötü bir bakış var ve ben buna yıllardır alışkınım. Bu işe dün başlamadım. Yıllardır Avrupa'da yaşayan biriyim. Hakkımda çok kötü şeyler konuşulduğunu da duydum. Bu değişmedi ve değişmeyecek. Bana göre Türkiye'nin başarısını çekemiyorlar. Bu nettir."

Kendi çizgisinin 2001 yılından beri aynı olduğunu vurgulayan Kenan Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Benim duruşum, kürsüye çıktığımda yaptığım hareketlerden, şampanyaya elimi sürmememden belli. Kim olduğum bu işe başladığım günden belli olduğu için, beni böyle kabullenip, sevmemişler. Tabii ki çok fazla seven de var ama sevmeyenler, çekemeyenlerdir. Onları umursamıyorum. Avrupa'da çok fazla sevenimiz de var hamdolsun. Onların desteği de bize yarıyor. Bir İtalyan takımında yarışıyorum. Bizimle vakit geçiren herkes bizi çok seviyor. Sadece bizi geçemeyenler bize karşı kötü yorumlar yapıyorlar ve başarımızı kıskanıyorlar."

"SEZONA ŞANSSIZ BAŞLADIK"



Kenan Sofuoğlu, sezon başı henüz ilk antrenmanlarda sakatlandığını ve ilk iki yarışı kaçırdığını, ardından İspanya'da ise yarış dışı kaldığını hatırlatarak, şanssız bir başlangıç yaptığını aktardı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya etabına tam iyileşemeden çıktığını söyleyen Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Amacım ilk turlarda biraz bekleyip, sonlarda atak yapmaktı. Önümdeki pilotun hata yapıp beni yarış dışı bırakacağını beklemiyordum. Hiç ummadığım şekilde bir kaza oldu. Bu motor sporlarının bir parçası. Belimi biraz sert çarptım ama o da 2 günde toparladı. Şimdi iyiyim ve Hollanda yarışını bekliyorum. Sezon uzun. Şampiyonluk için avantajlı değiliz. Liderle aramızda 45 puan var. Bu kapanmayacak bir fark değil. Eğer önümüzdeki yarışları kazanır, bir aksilik yaşamazsak şampiyonluğa ulaşabiliriz."

"GENÇLER GELDİĞİNDE, BAYRAĞI TESLİM EDECEĞİM"

Kenan Sofuoğlu, kariyerine 2-3 yıl daha devam edip, ardından bayrağı genç yarışçılara bırakmak istediğini anlattı.

Kariyerinin en kötü dönemini geçirdiğini aktaran milli motosikletçi, "Orada yarış kazandığımda, İstiklal Marşı'nı çaldırıp, bayrağımızı pistlerde gezdirebiliyorum. Bu gücüm varken neden bırakayım diye düşündüm. Yetiştirdiğim çocuklar da henüz dünya şampiyonası seviyesinde değil. Gençler geldiğinde, bayrağı teslim edebileceğim. Birkaç yıl daha çalışıp, tecrübemi kendim ve diğer çocuklar için kullanacağım." şeklinde konuştu.

Şu anda yarışmaktan zevk aldığını vurgulayan Sofuoğlu, "Sakatlığım nedeniyle motordan 3 ay uzak kaldığımda, işimi ne kadar sevdiğimi daha iyi anladım. Güçlü olduğum ve kazandığım sürece yarışmaya devam edeceğim." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

"TÜRK SPORCULAR, DÜNYA ARENASINDA YERİNİ ALACAK"

Motosiklette Türkiye'nin önemli bir altyapısı oluştuğunu dile getiren Sofuoğlu, gelecek yıllarda birçok Türk yarışçının uluslararası arena boy göstereceğini savundu.

Başarılı genç sporcular olduğunu anlatan Kenan Sofuoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Can ve Deniz Öncü kardeşler, Asya Yetenek Kupası'nda yarışıyorlar ve ilk yarışlarını kazandılar. Tayland'da İstiklal Marşı'nı çaldırıp, bayrağımızla pistte tur attılar. Daha 13 yaşındalar. Dünya Supersport Gençler Kupası'nda bir sporcumuz yarışıyor. Toprak Razgatlıoğlu, Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası'nda yarışıyor. Benim en büyük destekçim, arkamda güçlü bir şekilde duran devletim, Gençlik ve Spor Bakanlığım, federasyonum. Önemli bir sorumluluğum var. Bu sporculara yardım etmeye çalışıyorum. Hepsi kategorilerinde başarılılar. Önümüzdeki 3-4 yılda birçok Türk sporcu dünya arenasında yerini alacak."