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Lewis Hamilton Çin'de mutlu sona ulaştı

Formula 1'de sezonun 2. ayağı Çin Grand Prix'sini, Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton kazandı

09 Nisan 2017 Pazar, 11:56:33 Güncelleme: 11:58:25

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2. yarışı Çin Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Formula 1'de sezonun 2. mücadelesi, Çin'in Şanghay kentindeki 5 bin 451 metrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde 56 tur üzerinden yapıldı.

Yağmur nedeniyle ıslanan pistte startı verilen yarışa "pole pozisyonu"nda başlayan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, yerini korudu. 16. cepten kalkan Red Bull pilotu Max Verstappen ise iki tur içinde 7'nciliğe kadar yükseldi.

Williams'tan Lance Stroll'un 3. turda pistin dışına çıkmasıyla sanal güvenlik aracı uygulaması devreye sokuldu. 2. sıradaki Ferrari pilotu Sebastian Vettel, bu sırada pite girerek kuru zemin lastiklerine geçti ve 6. sıraya düştü.

Bir tur sonra start-finiş düzlüğündeki bariyerlere çarpan Sauber'den Antonio Giovinazzi'nin aracından yayılan parçaların temizlenmesi için güvenlik aracı piste girdi. Güvenlik aracının pisti terk ettiği 8. turda 4. sırada yer alan Verstappen, 11. turda 2'nciliğe tırmandı.

21. turda takım arkadaşı Kimi Raikkonen'i geçerek 4'üncülüğe çıkan Vettel, bir tur sonra Red Bull'dan Daniel Ricciardo, 29. turda da Verstappen'i geri bırakarak 2. sıraya yerleşti. Alman pilot, 10 saniye önündeki Hamilton'ı takibe başladı.

Kalan bölümde farkın kapanmasına izin vermeyen Hamilton, 1:37:36.158'lik derecesiyle kariyerinin 54. birinciliğini elde etti. Büyük Britanyalı sürücünün 6.2 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen Vettel 2'nci, liderin 45.2 saniye uzağındaki Verstappen ise 3'üncü oldu.

Bu sonuçla Hamilton ve Vettel, 43'er puanla şampiyona liderliğini paylaştı. İki sürücüyü, 25 puanı bulunan Verstappen izledi.

Sezonun 3. yarışı Bahreyn Grand Prix'si, 16 Nisan'da yapılacak.

İLK 10
1. Lewis Hamilton (Mercedes) 
2. Sebastian Vettel (Ferrari)
3. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer)
4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)
5. Kimi Raikkonen (Ferrari)
6. Valtteri Bottas (Mercedes)
7. Carlos Sainz (Toro Rosso-Renault)
8. Kevin Magnussen (Haas-Ferrari)
9. Sergio Perez (Force India-Mercedes)
10. Esteban Ocon (Force India-Mercedes)

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI
Çin Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası da şöyle oluştu:

PİLOTLAR KLASMANI:
1. Sebastian Vettel (Almanya) - 43 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya) - 43
3. Max Verstappen (Hollanda) - 25
4. Valtteri Bottas (Finlandiya) - 23
5. Kimi Raikkonen (Finlandiya) - 22

TAKIMLAR KLASMANI:
1. Mercedes - 66
2. Ferrari - 65
3. Red Bull - 37
4. Toro Rosso - 12
5. Force India - 10

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