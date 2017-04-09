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Thierry Neuville Dünya Ralli Şampiyonası Fransa ayağını kazandı
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Dünya Ralli Şampiyonası Fransa ayağını Thierry Neuville kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen 4. ayağında Hyundai takımından Neuville birinci oldu

09 Nisan 2017 Pazar, 15:28:00 Güncelleme: 15:30:44

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Fransa'da düzenlenen 4. ayağını, Hyundai takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.

Şampiyonanın 10 etaptan oluşan, 316,76 kilometre uzunluğundaki 4. yarışını, 3 saat 22 dakika 53.4 saniyede tamamlayan Neuville, bu sezon ilk, kariyerinin 3'üncü ralli zaferine ulaştı.

Son 4 yılın şampiyonu M-Sport takımından Sebastien Ogier, liderin 54.7 saniye arkasında 2'nci, Dani Sordo ise takım arkadaşı Neuville'in 56 saniye gerisinde 3'üncü oldu.

Bu sonuçla puanını 88'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Ogier, Toyota Gazoo takımından Jari-Matti Latvala ile arasındaki farkı 13 puana yükseltti.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı, 27-30 Nisan tarihlerinde Arjantin'de düzenlenecek.

Fransa​ Rallisi'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Sebastien Ogier: 88 puan
2. Jari-Matti Latvala: 75
3. Thierry Neuville: 54
4. Ott Tanak: 50
5. Daniel Sordo: 47

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