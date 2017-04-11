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Razgatlıoğlu: "Superbike'da dünya şampiyonu olmak istiyorum"

Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası'nda mücadele ve milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, hedefinin Dünya Superbike Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak olduğunu söyledi

11 Nisan 2017 Salı, 12:44:48 Güncelleme: 12:48:27

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofuoğlu'nun kendisine verdiği destekle birlikte zorlu şampiyonalarda yarışma şansı yakaladığını belirterek, "Benim gitmek istediğim yer Dünya Superbike Şampiyonası. Tek istediğim yer orası. Superbike'da dünya şampiyonu olmak istiyorum." dedi.

Superbike'da yer almanın zorluklarına değinen Razgatlıoğlu, "Her isteyen gidemiyor. Belli bir bütçe gerekiyor. Şu anda hedefim, Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası'nda şampiyonluk. Bu seneden sonra inşallah hayalim gerçekleşecek. Ben Superbike istiyorum. Eğer orada şampiyonluk elde edersem, belki MotoGP'den de teklif gelebilir. Oradaki bütçeler daha farklı. Hiç kolay değil. Bütçeler 7 milyon avrodan başlıyor. Gittiğinizde de bir fabrika takımına girmeniz lazım. Ancak öyle iddialı olabilirsiniz. Başka türlü arka sıralarda gezmeye gerek yok. Superbike'da hayalim zaten Kawasaki takımında yer almak ve en iyi motor da onlarda." diye konuştu.

Superstock kategorisinde ikinci senesi olduğunu hatırlatan genç motosikletçi, "Sonrasında da aynı takımla Superbike'da devam edeceğim. Orada iyi derece yaptıktan sonra fabrika motoruna bineceğim. İki veya üç yıllık bir hedefim var. Fabrika motoruna binmek için iyi derecelere ihtiyacım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"PODYUMDA OLMAYI ÇOK İSTEMİŞTİM"
Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası'nın İspanya'daki sezonun ilk yarışını 4. sırada tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, podyuma çıkamamanın üzüntüsünü yaşadığını ancak gelecek yarışlar için iddialı olduğunu aktardı.

Üçüncü götürdüğü yarışın son düzlüğünde geçildiğini hatırlatan Razgatlıoğlu, şunları söyledi:

"Podyumda olmayı çok istemiştim. Yarışa 7. sırada başladım. Beni en fazla zorlayan pistte derece yapmayı çok istiyordum ancak kısmet değilmiş. Gelecek yarışlarda daha iyi dereceler çıkaracağıma inanıyorum. Çok uzun bir şampiyona ve düzenli olarak puan toplamanız gerekiyor. Önemli olan düşmemek ve puan toplamaya devam etmek. Şimdi Hollanda yarışına hazırlanıyorum. İnşallah oradan güzel bir dereceyle dönmek istiyorum."

"GİTTİKÇE BÜYÜYORUZ"
Toprak Razgatlıoğlu, motosiklet yarışlarında Türk sporcuların giderek daha fazla sesini duyurduğuna dikkati çekti. Bu alanda sadece Kenan Sofuoğlu ve kendisinin olmadığını aktaran Razgatlıoğlu, "Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Harun Çabuk var. MotoGP Rookies Kupası'nda Deniz Öncü ve Can Öncü kardeşler var. Onlar MotoGP yolunda gidiyorlar. Gittikçe büyüyoruz." şeklinde konuştu.

Yarışseverlerin daha fazla Türk sporcuyu izlemeye başlayacağını vurgulayan Razgatlıoğlu, "Artık Türklere bakış da değişmeye başlıyor. Önceden bir Türkün oraya gidip yarış kazanmasını kimse istemiyordu. Şimdi kabullenilmeye başlandı. İnşallah daha da büyüyeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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