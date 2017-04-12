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Müjde! Formula 1 Türkiye'ye dönüyor!

İntercity İstanbul Park pistinin işletmecisi Vural Ak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Chase Carey görüşmesinin ardından müjdeyi açıkladı; Formula 1 organizasyonu Türkiye'ye geri dönüyor

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:23:00 Güncelleme: 10:25:59

Türkiye’nin 2005 ile 2011 yılları arasında Kurtköy’de bulunan İstanbul Park pistinde ev sahipliği yaptığı Formula 1 organizasyonu geri dönüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Formula 1 CEO’su Chase Carey’yi kabul ederken toplantıda TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, Intercity İstanbul Park işletmecisi Vural Ak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Görüşmenin ardından Otomotiv Gazetecileri Derneği toplantısında konuşan Vural Ak, Formula 1’in Türkiye’ye dönmesi yönünde anlaştıklarını açıkladı.

Ak, “Sayın Cumhurbaşkanı himayesinde, inşallah İstanbul Park Formula 1’i misafir edecek. Henüz imza atılmadı. Dolayısıyla yaptık, geldi gibi şeyler söylemiyorum ama bir imza kaldı sadece. İnşallah memleket olarak tekrar Formula 1’i İstanbul’da misafir edebiliriz” ifadelerini kullandı.

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