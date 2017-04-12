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"Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi"

TOSFED Başkanı Yazıcı: "2018'de Formula 1 için hazırız" dedi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 17:31:37 Güncelleme: 17:34:20

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Formula 1 (F1) yarışlarının Türkiye'de yapılması için gerekli talimatları verdiğini söyledi.

Yazıcı, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, F1'in yeni CEO'su Chase Carey'i kabul ettiğini anımsattı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde İstanbul Park'ta F1 yarışları düzenlenmesinin gündeme geldiğini belirten Yazıcı, "Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi. Bundan sonraki süreç Gençlik ve Spor Bakanlığı, Formula 1 CEO'su ile İstanbul Park işletmesi arasında işleyecek. 2018'de Formula 1 için hazırız." dedi.

Organizasyonun İstanbul'a alınması halinde Türkiye'ye turizm ve ekonomide önemli katkıların sağlanacağını anlatan Yazıcı, "Daha önce üst üste 7 kez Türkiye'de yapılmıştı. Formula 1'in yeni bir patronu var. Carey, Cumhurbaşkanımız ile tanışmak istedi. Ziyarette F1'de yapmak istediklerini anlattı. Formula 1'in yeni CEO'su Carey, Türkiye'yi takvimde görmek istediğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, F1'in dünya genelinde ilgi gören önemli bir organizasyon olduğunu ve yarışların İstanbul'dan dünyaya yayınlanacağını dile getirdi.

Türkiye'deki yarışseverlerin F1 efsanelerini yakından izleme fırsatı bulacağını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"TOSFED olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile en iyi F1 organizasyonunun yapılması için çalışacağız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve yerine getireceğiz. İstanbul'dan dünyaya güzel bir mesaj vermiş olacağız. Herkes F1'in geri dönmesini istiyor. Şimdilik her şey olumlu gidiyor. İstanbul Park, dünyanın en iyi pistleri arasındadır. Organizasyon için en kısa zamanda olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum."

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