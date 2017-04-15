Bahreyn'de pole pozisyonu Valtteri Bottas'ın!..

Ülkenin Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde yer alan 5 bin 412 metrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde 57 tur üzerinden yarın gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yapıldı.

Mercedes takımına bu yıl katılan 27 yaşındaki Bottas, sıralama turlarında 1.28.769'luk derecesiyle birinciliği elde ederek bu sezon ilk kez pole pozisyonunu elde etti.

Avustralya ve Çin'de düzenlenen ilk iki yarışa birinci sıradan başlayan Bottas'ın takım arkadaşı Büyük Britanyalı pilot Hamilton ise 1.28.792'lik süresiyle ikinci sırada yer aldı.

Sezonun ilk yarışının galibi Ferrari takımının 4 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Alman pilotu Sebastian Vettel ise 1.29.247'lik zamanlamasıyla Bahreyn'deki yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı kazandı.

Red Bull Racing'in Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo da 1.29.545'lik derecesiyle dördüncü sıranın sahibi oldu.

Yarın TSİ 18.00'de başlayacak Bahreyn Grand Prix'sine ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar ve dereceleri şöyle:

1. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.28.769

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.28.792

3. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.29.247

4. Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) 1.29.545

5. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.29.567

6. Max Verstappen (Red Bull Racing) 1.29.687

7. Nico Hulkenberg (Renault) 1.29.842

8. Felipe Massa (Williams Mercedes) 1.30.074

9. Romain Grosjean (Haas Ferrari) 1.30.763

10. Jolyon Palmer (Renault) 1.31.074