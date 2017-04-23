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Kenan Sofuoğlu, Hollanda'daki yarışa tamamen hazır!

Dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 30 Nisan'da Hollanda'da düzenlenecek sezonun 4. yarışına yüzde 100 hazır çıkacağını söyledi

23 Nisan 2017 Pazar, 19:45:49 Güncelleme: 19:49:06

Milli motosikletçi Sofuoğlu, Ankara'da "Kenanlatamgaz" etkinliğinde hayranlarıyla buluştu ve fotoğraf çektirip, sohbet etti.

Kenan Sofuoğlu, sezonun ilk 2 yarışını yaşadığı sakatlık nedeniyle kaçırdığını hatırlattı.

İspanya'da düzenlenen sezonun 3. etabına da tam iyileşmeden çıktığını ve yarış dışı kaldığını dile getiren Sofuoğlu, matematiksel olarak şampiyonluk şansının sürdüğünü ancak işinin kolay olmadığını ifade etti.

Sofuoğlu, elinde olmayan sebeplerden dolayı sezona kötü bir başlangıç yaptığını belirterek, "Her sene şampiyon olmak kolay bir şey değil. Son iki sezonun şampiyonuyum. Pazar günü Hollanda'da yüzde 100 olarak motosiklete geri dönüyorum" diye konuştu.

Hollanda'da yarış günü yağışın beklendiğine işaret eden Sofuoğlu, "Yağmurda işler zor olur ama neyin ne olacağı belli olmaz. Önümüzde daha uzun bir sezon var, 4. yarıştayız. Önümüzde 10 ayak daha var. Eğer bir aksilik yaşamazsam, kendime gelirsem, moral ve motivasyon olarak her şeyi toparlarsam, hala şansım var ama zor bir sezon beni bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Kenanlatamgaz" projesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan milli motosikletçi, şunları kaydetti:

"Zamanlama açısından çok iyi oldu. Sezon açısından kötü bir başlangıç oldu ama 'Kenanlatamgaz' projesi sayesinde sevenlerimizle bir araya geldik. Türkiye'nin birçok AVM'sinde bu projeler devam ediyor. Proje sayesinde bizi sevenlerin destek mesajlarını alıyoruz. Mesajlar gerçekten bana güç ve moral veriyor. Bu proje kapsamında en beğenilen mesajları seçip, ödüller vermeyi düşünüyoruz. Avrupa'daki yarışlarımı izleme ve Sakarya'daki garajımda benimle vakit geçirme şansları olacak."

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